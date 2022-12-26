美版拼多多吸引買家 Temu4個月下載逾千萬次

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

來自中國的平價電商 「拼多多 」今年9月進軍美國，推出網購應用程式「Temu」，短短四個月席捲電商市場，下載達1080萬次，而且根據分析公司Sensor Tower公布的數據顯示，從11月1日至12月14日這段期間，「Temu」打敗所有類別，成為國內下載次數最多的應用程式，堪稱美國版拼多多。

受到通膨和經濟衰退影響，消費者精打細算，於是提供大幅折扣和優惠券的「Temu」深獲買家青睞，麻州達特茅斯市(Dartmouth)一家倉儲公司經理、68歲的凱西‧貝內蒂(Kathy Benetti)就是其中一人。

華爾街日報報導，感恩節首次瀏覽Temu 網頁時，原本沒打算血拼的貝內蒂，被便宜的價格吸引，一口氣採購14件商品，結帳90元，儘管到貨需要7到15個工作天，但是貝內蒂女士毫不在意，因為商品都比亞馬遜 網站(Amazon.com.)來得便宜，幾天後她再度上網採購聖誕節禮物，又花了223元、採購多達34件商品。

根據研究公司YipitData數據顯示，像貝內蒂女士這種一買再買的買家讓「Temu」11月銷售額比10月足足增長約四倍，而且在黑色星期五購物期達到頂峰，在七天內平均單日銷售額達700萬元。

「Temu」複製中國拼多多模式，鼓勵一般消費者加入團購，降低售價，而且和拼多多一樣，如果消費者在社交平台上為「Temu」宣傳，還會致贈優惠券或其他獎勵。

譬如聯想(Lenovo Group Ltd.) 一款無線耳機售價8.47元，比亞馬遜網站便宜40%，消費者使用優惠券，只需3元；聯想產品頁提到，透過「Temu」平台已賣出超過10萬副。

貝內蒂女士12月初得知可以透過向朋友推薦「Temu」的方式賺取10元，打算與姊姊對外分享推薦連結，並將考慮退出亞馬遜高階會員資格。

「Temu」的發言人表示，該公司透過連結拼多多供應鏈來提供低價商品，從而節省成本並讓利給消費者，同時「Temu」也提供賣家更好的生產與庫存管理平台，從而降低成本。

近來因為地緣政治緊張加上新冠疫情，業界已經降低對中國產品的依賴，許多企業也將生產線外移，但是「Temu」大受歡迎，顯示低價的中國商品對美國消費者仍有吸引力。

來自中國「拼多多」的「Temu」9月營運時，對「拼多多」隻字未提，不過網站已經承認母公司位於中國上海，來自波士頓，在全球各地採購商品，由德拉瓦州(Delaware)的公司負責國內業務。

不過，12月已有消費者抱怨拼多多送貨慢且退貨手續麻煩，對小商家也不再優惠，客服態度也不如11月的熱誠。