開支法生效 收入太高者、因疫准批者 約1800萬人恐失白卡

圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

1兆6500億元的開支法案，國會上周通過並由拜登總統簽署生效，參加醫療補助計畫(Medicaid ，俗稱白卡)的規定已修改，1800萬人可能被排除在Medicaid納保範圍，其中許多人是因為收入太高而失去資格，國會民主黨人和拜登政府準備引導符合條件的人參加其他健保計畫。

大批人失去Medicaid本在意料之中，國會2020年通過的疫情紓困計畫，為各州因應緊急公共衛生狀態而增撥的Medicaid補助金將在2023年到期，所有州都同意在補助金到期後停止核發，即使各州的Medicaid資助仍有剩餘，4月也將可能開始重新核實。

不過衛生官員和維權組織表示，失去Medicaid的人可能有資格參加歐記健保 計畫的保險 。

修改參加Medicaid的規定是兩黨妥協的產物，許多共和黨人希望將不符合條件的人剔除，因為龐大的Medicaid受益人推高了聯邦開支，其中許多高收入者不應該由納稅人負擔。

Medicaid現為美國最大的單項健保計畫，四分之一的美國人加入了Medicaid及其相關的兒童健保計畫。凱瑟家庭基金會的資料顯示，截止2022年7月，參加Medicaid及其相關兒童計畫的人，比疫情爆發前的2020年2月多出近1900萬。

將被剔除Medicaid的人部分是個人資料填寫不實，維權組織擔憂，重新審核資格可能導致部分符合條件的人也被排除在外，還擔憂部分人可能因為不知道有其他保險可供選擇，如雇主的保險和歐記健保計畫，而最終成為無保族。

各州都在努力避免出現無保族，衛生福利部12月12日公布指南，要求為即將失去Medicaid的人闢出參加歐記健保計畫的特殊窗口，以免出現保險空窗期。

部分州允許部分群體繼續參加Medicaid，如俄勒岡州明年設立新計畫，以允許六歲以下兒童留在Medicaid，加州、新墨西哥和華盛頓州請求拜登政府批准他們也實行類似俄勒岡州的計畫。