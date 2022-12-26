開支法生效 聯邦雇員明年起加薪4.6% 220萬員工受惠

根據拜登 總統23日簽署生效的新法，1月1日起聯邦雇員薪資將提升約4.4%到5.2%不等，在「華盛頓－巴爾的摩(Baltimore)」區域工作的聯邦雇員將加薪4.86%。

行政部門擁有將近220萬名員工，該法令適用於絕大多數，加薪幅度因地區而異，整體平均加薪4.6%，是自2002年以來最大增幅。

嚴格來說，加薪僅適用於一般俸表(General Schedule)薪給體系、高級級別以下白領階級員工，但屬於不同制度的藍領聯邦雇員將再度與其所屬區域的白領雇員一起獲得加薪。

西雅圖地區的雇員加薪幅度最大，為5.15%；最低加薪幅度4.37%，適用於40幾個城市地區以外的雇員，這些地區各自有其敘薪等級。

「華盛頓－巴爾的摩」地區除了這兩大城市，還涵蓋馬里蘭州及北維吉尼亞州的大部分區域，並延伸至賓州中南部、西維吉尼亞州 東部。

由於國會休會前並未在預算案給出具體數字，因此薪水調升根據行政命令而行。

在複雜的聯邦薪資法律下，拜登的建議金額為說了就算；先前拜登曾表示將分配平均4.6%的加薪，其中4.1%為全面調薪，剩餘因地區而異，23日簽署的命令敲定最終數字。

薪酬上限限制了一般俸表最頂層員工的加薪幅度，2023年將達到18萬3500元；更高的上限(多為21萬2100元)適用於高層及其他高級事務官，他們的薪酬有一定範圍，並根據考績加薪，政治委任雇員則無加薪。

本次加薪與1月給付的退休 聯邦員工的生活費調整有區別；後者與通膨幅度連動，大部分聯邦退休員工的年金將提升8.7%或7.7%，依據各自適用的退休制度而異。