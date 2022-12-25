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兆彩頭獎上衝5.65億 史上第六高

編譯徐薏茹／綜合24日電
兆彩獎券的頭獎金額達5.65億元，勢將引發一波購買熱。(美聯社)
兆彩獎券的頭獎金額達5.65億元，勢將引發一波購買熱。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)繼23日無人中頭獎後，獎金估計已累積至5億6500萬元，下一次開獎將於27日登場，根據兆彩網站消息，下次若有人贏得頭獎，將成為彩券史上第六高獎金得主。

23日開出的號碼為15、21、32、38、62及兆彩號(Mega Ball) 8，雖未出現六個號碼全中的彩券，但兩張在加州及伊利諾伊州售出的彩券各自中五個號碼，獲得二獎。

上一次有人贏得兆彩頭獎是10月14日，當時在加州、佛羅里達州賣出的兩張彩券買主共同分享5億200萬元的獎金。

近年來隨著彩券擴展到更多州、增加更多數字組合，頭獎獎金也跟著增長，吸引更多人買彩券試手氣，中獎的機率也就愈小。

兆彩獎券的頭獎金額達5.65億元，勢將引發一波購買熱。(美聯社)
兆彩獎券的頭獎金額達5.65億元，勢將引發一波購買熱。(美聯社)

7月在伊利諾伊州賣出的一張彩券贏得近13.4億元的頭獎獎金，為兆彩有史以來第二高獎金，也是美國彩券史上第三高；根據彩券官方消息，10月有兩個人出面領取這筆頭獎，並且選擇領取一次性支付的金額7億8050萬元。

史上最高的兆彩頭獎約15億4000萬元，2018年由南加州的彩券買主領走。兆彩前十大頭獎有七次在過去五年期間被領走。

兆彩的中獎機率為3億250萬分之一。

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