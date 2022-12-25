每打5.36元 禽流感肆虐 雞蛋批發價漲30%

由於爆發禽流感疫情 中西部雞蛋批發價創新高，圖為德州休士頓超市陳列的盒裝雞蛋。(Getty Images)

今年以來禽流感疫情 席捲全國50個州，導致數千萬隻雞和火雞死亡，波及蛋價節節高漲。根據研究機構Urner Barry的數據顯示，中西部大號雞蛋 的批發價格12月達到每打5.36元，創歷史新高。

數據公司Information Resources表示，年底之前，雞蛋零售價格的漲幅遠超過超市其他商品。從1月到12月初、也就是與去年同期相比，漲幅超過30%、也遠高於食品和飲料的整體價格。

伊利諾州連鎖超市Angelo Caputo's Fresh Markets生鮮部門主管奧尼爾(Dan O'Neill)表示，該公司「最近採購一打超大號雞蛋價格是5.09元，比年初貴了1.30元」。

由於雞蛋是多數消費者在超市採買的主要食品， 為了維持客流量，超市不得不犧牲銷售雞蛋的利潤，即使批發價格上揚，幾個月來仍一直以略高於成本的價格出售，以維持價格競爭力。另外勞動力、原料和物流成本上漲等因素也助長雞蛋價格一路上揚。

於是有超市趁機推出有機雞蛋，價格有時還低於傳統品種，但目前對雞蛋的需求仍維持平穩，預計明年2月或3月，價格可望回穩，不過若天候嚴寒也可能出現變數。

根據農業部統計，今年高致病性禽流感導致約5800萬隻禽類死亡，是美國史上最致命的一場禽流感疫情，由於雞隻確診後，整座養雞場的雞隻全數要被銷毀，以控制疫情擴散，累計已有超過4000萬隻蛋雞死亡。而且從1月到12月，蛋雞減少3億800萬隻，總供應量下滑5%。

代表雞蛋業的美國雞蛋委員會(the American Egg Board)執行長艾蜜莉·梅茲(Emily Metz)表示，儘管雞蛋供應緊繃且價格高漲，但目前供應無虞，「與2015年爆發的禽流感相比，今年雞蛋供應更加穩定，因為養雞場從疫情復甦所需要的恢復期已經從九個月縮短至六個月」。