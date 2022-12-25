重力毯致2童窒息亡 Target召回

圖為捲起來的兒童重力毯。(取自CPSC網站)

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC)宣布，Target 百貨獨家銷售的兒童重力毯已發生四起兒童被困意外，其中兩起甚至導致死亡，為此，該零售商宣布召回產品並要求顧客停止使用。

CPSC稱，據報，4月間，北卡羅來納州 列朱恩營區(Camp Lejeune)一名四歲女孩和六歲女孩被困在Pillowfort品牌的重力毯(Pillowfort Weighted Blankets)套子裡，窒息而死。

CPSC稱，Target還收到另外兩份有關兒童被困在重力毯裡的報告，所幸未造成傷亡。

發生一連串意外後，Target透過官網發布正式聲明，「年幼孩童可能因為拉開拉鍊並鑽進毯子而被困，進而構成窒息死亡的風險。」

CPSC表示，2018年12月至2022年9月，Target售出共約20萬4000件訂價40元的重力毯。

圖為打開來的兒童重力毯。(取自CPSC網站)

遭危險警告的重力毯只在Target實體店面和官網獨家銷售，重6磅，長寬為60X40吋，有一個可拆卸的套子。被召回的毛毯共有八種印花和顏色，包括獨角獸白、太空 海軍藍、粉紅色、藍色、灰色、水牛格子紅、藍色星座和獨角獸粉紅色。商品編號分別為097-02-0140、097-02-0148、097-02-0361、097- 02-0363、097-02-0364、097-02-1603、097-02-3904和 097-02-3905。

消費者可在織物標籤上找到商品編號，並上網target.com了解召回細節以及如何獲得退款等相關訊息。