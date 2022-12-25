我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

重力毯致2童窒息亡 Target召回

編譯周芳苑／綜合22日電
圖為捲起來的兒童重力毯。(取自CPSC網站)
圖為捲起來的兒童重力毯。(取自CPSC網站)

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC)宣布，Target百貨獨家銷售的兒童重力毯已發生四起兒童被困意外，其中兩起甚至導致死亡，為此，該零售商宣布召回產品並要求顧客停止使用。

CPSC稱，據報，4月間，北卡羅來納州列朱恩營區(Camp Lejeune)一名四歲女孩和六歲女孩被困在Pillowfort品牌的重力毯(Pillowfort Weighted Blankets)套子裡，窒息而死。

CPSC稱，Target還收到另外兩份有關兒童被困在重力毯裡的報告，所幸未造成傷亡。

發生一連串意外後，Target透過官網發布正式聲明，「年幼孩童可能因為拉開拉鍊並鑽進毯子而被困，進而構成窒息死亡的風險。」

CPSC表示，2018年12月至2022年9月，Target售出共約20萬4000件訂價40元的重力毯。

圖為打開來的兒童重力毯。(取自CPSC網站)
圖為打開來的兒童重力毯。(取自CPSC網站)

遭危險警告的重力毯只在Target實體店面和官網獨家銷售，重6磅，長寬為60X40吋，有一個可拆卸的套子。被召回的毛毯共有八種印花和顏色，包括獨角獸白、太空海軍藍、粉紅色、藍色、灰色、水牛格子紅、藍色星座和獨角獸粉紅色。商品編號分別為097-02-0140、097-02-0148、097-02-0361、097- 02-0363、097-02-0364、097-02-1603、097-02-3904和 097-02-3905。

消費者可在織物標籤上找到商品編號，並上網target.com了解召回細節以及如何獲得退款等相關訊息。

Target 北卡羅來納州 太空

上一則

參與國會山莊暴亂 畫家之子4罪成立

下一則

兆彩頭獎上衝5.65億 史上第六高

延伸閱讀

低溫20度…艾爾帕索偷渡客不敢去取暖中心

低溫20度…艾爾帕索偷渡客不敢去取暖中心
賓州監管審委會 通過反歧視法新定義

賓州監管審委會 通過反歧視法新定義
天冷蓋「這重量」厚毯子能睡更好 降低焦慮產生擁抱感

天冷蓋「這重量」厚毯子能睡更好 降低焦慮產生擁抱感
洛市仇恨犯罪增13% 警怪網路煽動

洛市仇恨犯罪增13% 警怪網路煽動

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

2022-12-22 21:49
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

2022-12-22 09:12

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌