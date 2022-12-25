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11月逮捕逾23萬無證客 創新高

編譯盧炯燊／綜合24日電
大批無證移民在德州艾爾帕索排隊等候坐上美國政府的巴士，前往臨時拘留中心。(美聯社)
大批無證移民在德州艾爾帕索排隊等候坐上美國政府的巴士，前往臨時拘留中心。(美聯社)

美國海關及邊境保護局(CBP)23日表示，11月湧到美墨邊境的無證移民人數創歷史新高，邊境人員共逮捕23萬3740人，較10月增加1%，其中有16%在過去一年至少被逮捕過一次。約有6萬7000人被執法人員依法驅逐出境。

前總統川普在疫情爆發期間根據第法典第42卷(Title 42)頒布的防疫遣返令原定於12月21日失效，美國政府將不能再以防疫為由立刻遣返，讓無證移民有機會申請庇護留在美國，儘管最高法院12月19日宣布遣返令暫時維持，但在最高法院宣布前，已有大批無證移民湧至。

大批無證移民在德州艾爾帕索排隊等候進入美國其它地區。(美聯社)
大批無證移民在德州艾爾帕索排隊等候進入美國其它地區。(美聯社)

CBP消息人士向福斯新聞(Fox News)透露，湧入美墨邊境的無證移民人數實際上比官方公布的高。僅在11月就至少有7萬3000名無證移民未被截獲，已藏身美國境內。

CBP代理主管米勒(Troy Miller)說，經過分析後發現，報法人員11月截獲的無證移民中，來自墨西哥及中美洲北部國家的，僅占30%，比一年前的53%大幅下降，愈來愈多無證移民來自其他國家，包括古巴和尼加拉瓜。

統計指出，來自委內瑞拉的無證移民一直持續增長，但自從宣布會將截獲的無證移遣返墨西哥及可經合法途徑移民到來後，委內瑞拉人占的比率即持續減少，從宣布新政策之前的每天截獲1100人，下降至約100人左右。

之前在確定疫情遣返令的失效的日期為12月21日後，急增的無證移民潮一浪高過一浪，德州派遣國民兵到邊境維護秩序，並與亞利桑納州的邊境城市宣布進入緊急狀態。

眼看移民問題難解，多達19個共和黨的州檢察長要求疫情遣返令暫緩失效，最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)19日發布了一項臨時命令，維持疫情期間對移民的限制措施。滯留在美墨邊境的移民在此消息下不知該如何是好，正處於進退兩難窘境。

拜登政府承認，結束疫情遣返令可能會導致一些混亂，短期內會讓非法越境人數增加，但已明確表示結束該法令勢在必行，並已向邊境調集了更多資源，為法令的結束做準備。

移民 美墨邊境 遣返

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