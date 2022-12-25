從艾爾帕索一天就到 無證客蜂擁丹佛

天寒地凍，丹佛市把體育館改成收容中心，讓流落街頭者有棲身之所。(美聯社）

科羅拉多州府丹佛距離邊境 城市德州艾爾帕索(El Paso)約650哩，近來卻成為非法入境尋求庇護 者嚮往的社區，讓當地官員疲於應對激增的無證客 。

丹佛官員表示，12月9日以來，超過1400名無證客抵達丹佛，相較之下，過去兩個月只迎來300人，丹佛市長漢考克(Michael Hancock)因此宣布該城進入緊急狀態。

丹佛遠離南部邊境城市，卻因為政策改變和無證客之間口耳相傳，而感受到應對非法移民的壓力。

本月迄今，已有約4萬2000人經艾爾帕索入境美國，而在去年12月整月只有1萬9470人。

民主黨籍的漢考克市長21日說：「我已與全美各地市長談過，我們團結一致但需要幫助，許多城市受到這波危機攻擊，全都處於臨界點。」

市府發言人里斯(Jill Lis)表示，因應近期無證客激增，丹佛已花費200萬元。

丹佛人口約70萬人，該市已將兩處娛樂中心移作庇護所，第三座則作為接待中心。

丹佛市府以時薪25元招募人力，協助處理臨時庇護所相關事宜。

幫助庇護申請者的非營利機構「科羅拉多託管庇護網絡」(Huston Hosting Asylum Network)社區主任艾利森‧格洛弗(Allison Glover)說，「丹佛以前和現在都沒有準備好應對每天如此大量的無證客湧入，我們盡力而為」。

漢考克表示，不排除請州府動員國民兵協助。

艾爾帕索的庇護所在本月初因大量無證客湧入後，早已不堪負荷。

當局表示，因應新冠肺炎而根據「美國法典第42卷」(Title 42)實行的公衛政策原定21日到期，可能是大量無證客蜂擁而至的原因，最高法院19日緊急裁定，阻止該法期滿失效。

倡議人士與官員表示，由於疫情遣返令的緣故，大量無證客近期抵達艾爾帕索等邊境城市，無證客之間流傳著「盡快前往其他城市的消息，無論是轉運樞紐或新家」的小道消息。

格洛弗說：「若想了解丹佛發生什麼事，就必須看懂艾爾帕索的狀況，艾爾帕索承受巨大壓力。」

無證客及其協助者表示，丹佛之所以吸引人，是因為從艾爾帕索到丹佛，搭巴士一天就會到，德州與亞利桑納州等其他較近的城市早已擠滿無證客。

格洛弗說：「無證客之間會溝通，丹佛具有地理優勢，而他們也會希望搬到歡迎他們的城市。」