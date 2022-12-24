恭喜 1家3口生日同一天 機率13萬3000分之一

史考特夫婦和女兒，一家三口都在12月18日同一天出生，機率只有13萬3225分之一。(Huntsville Hospital for Women & Children 臉書)

阿拉巴馬州 一對同是12月18日出生的夫婦，12月18日當天在亨茨維爾婦幼醫院(Huntsville Hospital for Women & Children)迎接第一個女兒的誕生，一家三口生日同一天，醫院在臉書 貼文恭喜祝福，並說這一情況的機率約為13萬3000分之一。

醫院貼文稱，卡西迪和狄蘭‧史考特(Cassidy and Dylan Scott)夫婦在12月18日周日他們共同的生日當天，迎接他們的長女來到人世。「對任何家庭，這都是令人興奮的時刻，但對這家人，格外特別的是，三人生日同一天。」

「沒錯，他們的女兒藍儂(Lennon)也出生於12月18日的機率是13萬3000分之一，小寶貝耐心等到凌晨12點半才出來，歡迎大家和我們一起祝賀這家人生日快樂！」

醫院上傳這消息不久，貼文就被分享了1700次，並有250人回應。回應的網友無不為史考特一家感到興奮。「哇！多麼寶貴！恭喜呀！祝你們全家生日快樂！聖誕大快樂！」

另一網友寫道，「你們今後每年都會一起慶祝生日，好特別喲！」附上一家高興到要哭出來的emoji表情圖。

還有一位網友說，「簡直樂瘋了！我本想問機率多少的，但他們(醫院)已經告訴大家了。」

子女和爸爸或媽媽同一天生日的機率是365分之一。這很容易算。要一家三口都同一天生日，機率就是365分之一的365分之一，也就是133225分之一。

相較之下，據網路體育賽事賭注資源網站Bookies.com的機率研究報告，要贏得奧運 金牌，機會只有66.2萬分之一；要贏得樂透大獎，機會不到3億260萬分之一。