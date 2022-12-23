美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

「凜冬將至，40年最冷聖誕，一生僅見一次的強烈風暴 襲向美國。」聖誕節假期臨近，但此時大半個美國卻受嚴寒風雪侵襲，國家氣象局（NWS）警告，在12月22日、23日還將有「炸彈氣旋」席捲美國、有超過2億美國民眾已收到天氣警報，NWS指出這將是一整代人「一生僅見一次」的強烈暴風雪 ；預計酷寒將持續到周末，美國中部平原和中西部的部分地區將迎接40年來最寒冷的聖誕節，更有數百萬計畫與親友團聚過節的美國民眾，因風雪導致兩天內有超過4400架航班取消、鐵路停擺而受困。

從美國東岸到西岸、從加拿大邊境往南，到本應溫暖的美墨邊境，一個又一個州的居民收到嚴寒或是暴雪的天氣警報，NWS指出冬季風暴已然從美國東部一路席捲，而當中帶來最大降雪與高速暴風的「炸彈氣旋」將在22日、23日到來，預計屆時中西部承受影響最鉅；NWS預測，在即將到來的周末，部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華式-70度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。

氣象術語「炸彈氣旋」（bomb cyclone）意指快速增強的風暴，定義的標準因緯度而有不同，但通常為：大氣壓力在24小時內，下降至少24毫巴（氣壓測量單位）；NWS預測，如今來直撲美國的極寒風暴，將在22日晚上至23日之間進入中西部的五大湖區，風力將相當於二級颶風，紐約州水牛城氣象預報中心指出，此次的暴風雪可能是一整代人，一生僅見一次的嚴重氣象事件。

在過去的兩天，美國西部的蒙大拿州、南達科他州和懷俄明州氣溫已低於華氏-50.80，另外還有多地出現破紀錄的最低溫，如科羅拉多州在22日，氣溫從華氏42.8度驟降到-9.40度、懷俄明州夏安市更打破一小時內最快降溫紀錄，在30分鐘內，氣溫由華氏42.8度下降到低於3.20度。

各地風雪遮蔽視線、地上還有厚厚的積雪。（美聯社）

超過2億美國民眾已收到天氣警報，NWS指出此次將是一整代人「一生僅見一次」的強烈暴風雪。（美聯社）

可能是危及人命的風暴

同時，凜冽暴風也威脅美國民眾的生命安全，例如在芝加哥，風速高達每小時80公里；NWS警告美國民眾慎防凍傷，指出這場風暴可能在5到10分鐘內便會凍傷裸露的人類肌膚。而水牛城也預測至23日早上，可能出現時速113公里的陣風、以及厚達30至90公分的積雪，水牛城市長布朗（Byron Brown）已在22日警告：

「這不是一場普通的風雪，這是一場可能危及人命的風暴。」

美國總統拜登亦在22日呼籲嚴陣以待即將到來的暴風雪，強調其嚴重性，並表示白宮已經聯繫了受影響地區的26位州長。

目前，包括喬治亞州、堪薩斯州、肯塔基州、北卡羅萊納州、奧克拉荷馬州、西維吉尼亞州和懷俄明州，都已由州長宣布進入緊急狀態，另外印度安納州、科羅拉多州和密蘇里州則啟動了國民警衛隊（National Guard），另外還有包括位處美墨邊境的德州在內州份，開設了供暖中心和緊急避難所。

風雪之後恐會發生洪災

在應對嚴寒暴風雪的同時，CNN報導，包括華盛頓DC特區和費城在內的美國東北部分地區可能在風雪之後，會發生洪水——因為該地區在22日降下大雨，隨即又因一夜之間驟降的氣溫，讓暴漲的大水瞬間凍結。

在充滿陽光的渡假勝地佛羅里達州，即使相較動輒出現零下數十度低溫的美國其他地區，佛州已相對溫暖，但氣溫也在一日之間，從華氏64.40度驟降至3度；而最南端的邁阿密，即使氣象預測在23日仍有華氏73.40度的「高溫」，但比起前一日（22日），也大幅降溫了6度。

超過2億美國民眾已收到天氣警報，NWS指出此次將是一整代人「一生僅見一次」的強烈暴風雪。（美聯社）

風雪導致科羅拉多州部分公路封閉。（Getty Images）

單日有8450架航班延誤

暴風雪也使美國交通大亂，在22日、23日已有超過4400架原定起飛的航班取消，另外在22日單日就有8450架航班延誤，美國航空管理局22日表示，暴風雪嚴重影響中西部，預計五大湖區的大城市如芝加哥、底特律、明尼阿波利斯和聖保羅等地交通將受阻、甚至停擺。

另外，美國國家鐵路客運公司（Amtrak）也因天氣因素，取消了聖誕假期期間，往來中西部地區的數十趟列車班次，包括往返密西根州、伊利諾州、密蘇里州和紐約之間的火車。

混亂的交通，使得數百萬預定外出旅行、與親友團聚共度聖誕的美國民眾受困機場 和車站，例如取消班機最多的科羅拉多州丹佛機場，自22日起已有超過500個航班取消、佔進出航班的四分之一以上，還有480架航班延誤。

兩天內，美國有超過4400架航班因風雪而取消。（路透）

混亂的交通，使得大批預定外出旅行、與親友團聚共度聖誕的美國民眾受困機場。（Getty Images）

芝加哥奧黑爾（O'Hare）國際機場和中途（Midway）國際機場也分別有四分之一和三分之一的飛機班次取消，芝加哥市政府表示工作人員正夜以繼日工作，不斷除雪、為飛機跑道除冰、撒鹽，期望確保兩個主要機場正常運作、航班正常起落。

然而，依然有大量預定航班取消或是延誤的旅客受困，只能在機場陷入漫長等待，一名在紐約拉瓜迪亞機場（La Guardia Airport）等待前往喬治亞州亞特蘭大航班的旅客，便向路透表示：

「我們正試著用手機找出其他路線和方式，我們甚至考慮從這裡改搭巴士去亞特蘭大，這要21個小時...但我們還是會想盡辦法離開這裡。」

美國運輸安全管理局（TSA）表示，在暴風雪開始影響美國之前的一周，交通系統已運送1620萬人次的旅客，人數僅略低於2019年疫情爆發前的1650萬人次。這顯示的是3年疫情終於在2022年解封之後，人潮復甦、航空業再度迎來滿滿的乘客，然而眼前等待著的卻是酷寒聖誕，親友間的相聚受阻，而美國還有無數無家可歸之人，暴風雪可能帶來的財產與生命損失令人憂心。