「Yes, Sir/Ma'am」成絕響？美海陸可能取消性別敬語

美國海軍陸戰隊時報日前報導，一分針對致力新兵營性別整合的新學術報告建議放棄教育班長的「Yes, Sir」與「Yes, Ma'am」等性別區分稱呼。資料照片。(路透)

美國海軍陸戰隊時報（Marine Corps Times）日前報導，一分針對致力新兵營性別整合的新學術報告建議放棄教育 班長（Drill instructor）的「Yes, Sir」與「Yes, Ma'am」等性別區分稱呼，但海陸軍團的領導階層並不確信他們想邁出這一步。

這分長篇報告由海軍陸戰隊在2020年委託匹茲堡大學（University of Pittsburgh）撰寫，並於今年完成，指出美軍半數軍種已經廢除了培訓人員的性別化識別符號（Gendered identifiers），「美國陸軍、海軍與海岸防衛隊在整合環境有效地不再強調性別，作為說『Ma'am』與『Sir』的替代，這些軍種的新兵稱呼他們的教育班長時，使用了他們的軍階與角色後加上他們的姓氏」。

報告認為，性別化識別符號主要讓新兵先想起或目視尋找教育班長的性別，然後才是他們的階級或角色」，並建議放棄「Sir」和「Ma'am」，作者還支持直接採用中性的「教育班長」，稱此舉將有助抵銷現行的部隊文化。

海軍陸戰隊訓練與教育司令部參謀長霍爾上校（Col. Howard Hall）曾告訴國防部 軍中女性顧問委員會（Defense Advisory Committee on Women in the Services），雖然相關領導團隊正在考慮這項提議，但是他們有顧慮，並坦承「這將需要一些努力」，「說真的，這不是個速效辦法。當我們年輕新兵畢業與進入艦隊海陸部隊時，正灌輸到他們的那些會或不會得到加強？所以，再說一次，我們希望避免任何將來引進擾動的速效解決辦法」。

美國眾議院 軍事委員會軍事人員小組委員會副主席蓋拉格（Mike Gallagher）21日發表聲明，「這顯然是瘋了，我希望司令不只拒絕這項建議，還要要求把他的錢退回來」。他在聲明指出，「海軍陸戰隊可能有問題，但在新兵營使用性別術語不是其中之一」。