「Yes, Sir/Ma'am」成絕響？美海陸可能取消性別敬語

美國海軍陸戰隊時報(Marine Corps Times)日前報導,一分針對致力新兵營性別整合的新學術報告建議放棄教育 班長(Drill instructor)的「Yes, Sir」與「Yes, Ma'am」等性別區分稱呼,但海陸軍團的領導階層並不確信他們想邁出這一步。

這分長篇報告由海軍陸戰隊在2020年委託匹茲堡大學(University of Pittsburgh)撰寫,並於今年完成,指出美軍半數軍種已經廢除了培訓人員的性別化識別符號(Gendered identifiers),「美國陸軍、海軍與海岸防衛隊在整合環境有效地不再強調性別,作為說『Ma'am』與『Sir』的替代,這些軍種的新兵稱呼他們的教育班長時,使用了他們的軍階與角色後加上他們的姓氏」。

報告認為,性別化識別符號主要讓新兵先想起或目視尋找教育班長的性別,然後才是他們的階級或角色」,並建議放棄「Sir」和「Ma'am」,作者還支持直接採用中性的「教育班長」,稱此舉將有助抵銷現行的部隊文化。

海軍陸戰隊訓練與教育司令部參謀長霍爾上校(Col. Howard Hall)曾告訴國防部 軍中女性顧問委員會(Defense Advisory Committee on Women in the Services),雖然相關領導團隊正在考慮這項提議,但是他們有顧慮,並坦承「這將需要一些努力」,「說真的,這不是個速效辦法。當我們年輕新兵畢業與進入艦隊海陸部隊時,正灌輸到他們的那些會或不會得到加強?所以,再說一次,我們希望避免任何將來引進擾動的速效解決辦法」。

美國眾議院 軍事委員會軍事人員小組委員會副主席蓋拉格(Mike Gallagher)21日發表聲明,「這顯然是瘋了,我希望司令不只拒絕這項建議,還要要求把他的錢退回來」。他在聲明指出,「海軍陸戰隊可能有問題,但在新兵營使用性別術語不是其中之一」。