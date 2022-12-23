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「炸彈氣旋」來襲 全美取消數千航班 LNG出口恐受擾

編譯季晶晶／綜合外電
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（歐新社）
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（歐新社）

巨型冬季風暴周四起侵襲美國中部平原大片地區，漫天大雪和冰封低溫在聖誕旅行高峰期造成交通大亂，公路難行之外，數千航班被取消，墨西哥灣的液化天然氣（LNG）出口也可能受到干擾。

極地冷氣團預計將持續數日，美國從東北的緬因州到南部墨西哥灣都拉警報：五大湖區有暴風雪；東海岸將下大雨，隨後天氣急凍；連墨西哥邊境都將出現時速100公里的強風和嚴寒氣溫。

美國國家氣象局（NWS）預測，還可能發展出「炸彈氣旋」的低氣壓系統，使上中西部到東北部每小時降雪量深達1.25公分，加上強風，屆時能見度趨近於零。

根據追蹤航班的FlightAware，兩天之內，全美各地已有超過4,400個航班被取消，周四大多集中在芝加哥和丹佛，隨著風暴向東移，紐約拉瓜地亞機場也將受影響。被延誤的更多，周四有8,450個航班不能準時。美鐵（Amtrak）也取消數十趟列車，數萬人旅行計畫泡湯。此時正逢聖誕旅行高峰期，根據美國汽車協會（AAA），直至1月2日前，全美估計有1.127億人至少出行80公里。

墨西哥灣的LNG出口也受威脅。美國是LNG出口大國和歐洲重要供應國，出口受擾可能形成全球性影響。

根據莫蘭航運（Moran Shipping），預估會持續到12月26日的強風和冰點以下低溫，恐導致德州Sabine-Neches水道的領航服務有延誤或暫停。該水道連通美國規模最大LNG出口設施Sabin Pass。而Corpus Christi港的領航員已經因為寒冷氣候暫停登船。這可能影響前往Corpus Christi LNG出口設施的船舶交通。

負責Sabin Pass和Corpus Christi營運的LNG生產商錢尼爾能源（Cheniere Energy）表示，對嚴寒天氣一直有因應準備。

另外，極端寒流也讓作物、牲畜，甚至供水都面臨風險。創紀錄低溫意味農場機具可能故障，牛群受凍。嚴寒氣溫還將令因乾旱受創的小麥田再遭凍害威脅。雖然極地冷鋒可能只來幾天，但視其損害程度，可能對糧價造成較長期的持續影響。

墨西哥 低溫 風暴

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