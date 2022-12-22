我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FTX創辦人2.5億交保候審 父母拿加州房產擔保

NBA／「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡 林書豪：太瘋狂了

都是禽流感害的…蛋價漲破紀錄 批發價1打5.36元

編譯林奇賢／綜合外電
在禽流感疫情肆虐下，美國蛋價屢創新高。(路透)
在禽流感疫情肆虐下，美國蛋價屢創新高。(路透)

美國禽流感疫情今年來持續肆虐，導致美國蛋價屢創新高，而且零售雞蛋今年來的漲幅，超過任何其他超市商品。

華爾街日報報導，研調機構Urner Barry數據顯示，美國中西部大雞蛋12月批發價，已漲到破紀錄的每打5.36美元。數據業者Information Resources另指出，零售雞蛋價格從1月到12月初，比去年同期攀升逾30%，漲幅超過整體食品和飲料價格的漲幅。

美國的禽流感疫情仍未退燒，根據美國農業部的數據，今年的禽流感已導致美國約5,800萬隻禽鳥罹病喪生或遭撲殺，為美國史上最致命的禽流感疫情。一旦禽鳥確認感染，整群家禽都會被撲殺，以遏制疫情蔓延。

數據顯示，超過4,000萬隻蛋雞死於這波禽流感，今年來的雞蛋供應量也減少超過5%至3.08億顆左右。

另一方面，由於勞工、原料、物流成本都攀高，超市商品的價格今年來持續上漲，也連帶推升蛋價。

對超市來說，雞蛋是多數消費者購物時的主要商品。超市業者表示，為了維持客流量，一直犧牲雞蛋的部分利潤，維持蛋價競爭力。超市高階主管表示，部分供應商預測蛋價到明年2月、3月可能略為下跌，但短期產量可能受到寒冷天候的影響。

美國雞業委員會主席梅茨（Emily Metz）表示，儘管雞蛋供應吃緊、價格高昂，但還沒到缺蛋的地步，他說，相比於2015年美國爆發大型禽流感，今年的雞蛋供應較穩定，因為蛋雞養殖場恢復所需時間，從6~9個月縮短到3個月左右。

雞蛋 流感 疫情

上一則

FTX創辦人2.5億交保候審 父母拿加州房產擔保

延伸閱讀

美控北韓軍援俄國 普亭大廚否認：我們買很多美國武器

美控北韓軍援俄國 普亭大廚否認：我們買很多美國武器
TikTok母公司認了…旗下員工曾不當取得美國用戶數據

TikTok母公司認了…旗下員工曾不當取得美國用戶數據
反制美國制裁西藏官員 中外交部：制裁余茂春等2人

反制美國制裁西藏官員 中外交部：制裁余茂春等2人
1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
推特老闆馬斯克(左)、推特創辦人多爾西。(Getty Images)

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

2022-12-20 09:55
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

2022-12-22 09:12
從紐約州到緬因州有超過500萬人受到冬季風暴影響，將近20萬戶斷電。圖為一輛多功能車滑到佛蒙特州30號公路斜坡下。(美聯社)

風暴席捲東北部 積雪達2呎…500萬人受影響 20萬戶斷電

2022-12-18 10:08
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購