都是禽流感害的…蛋價漲破紀錄 批發價1打5.36元

在禽流感疫情肆虐下，美國蛋價屢創新高。(路透)

美國禽流感疫情 今年來持續肆虐，導致美國蛋價屢創新高，而且零售雞蛋 今年來的漲幅，超過任何其他超市商品。

華爾街日報報導，研調機構Urner Barry數據顯示，美國中西部大雞蛋12月批發價，已漲到破紀錄的每打5.36美元。數據業者Information Resources另指出，零售雞蛋價格從1月到12月初，比去年同期攀升逾30%，漲幅超過整體食品和飲料價格的漲幅。

美國的禽流感疫情仍未退燒，根據美國農業部的數據，今年的禽流感已導致美國約5,800萬隻禽鳥罹病喪生或遭撲殺，為美國史上最致命的禽流感疫情。一旦禽鳥確認感染，整群家禽都會被撲殺，以遏制疫情蔓延。

數據顯示，超過4,000萬隻蛋雞死於這波禽流感，今年來的雞蛋供應量也減少超過5%至3.08億顆左右。

另一方面，由於勞工、原料、物流成本都攀高，超市商品的價格今年來持續上漲，也連帶推升蛋價。

對超市來說，雞蛋是多數消費者購物時的主要商品。超市業者表示，為了維持客流量，一直犧牲雞蛋的部分利潤，維持蛋價競爭力。超市高階主管表示，部分供應商預測蛋價到明年2月、3月可能略為下跌，但短期產量可能受到寒冷天候的影響。

美國雞業委員會主席梅茨（Emily Metz）表示，儘管雞蛋供應吃緊、價格高昂，但還沒到缺蛋的地步，他說，相比於2015年美國爆發大型禽流感，今年的雞蛋供應較穩定，因為蛋雞養殖場恢復所需時間，從6~9個月縮短到3個月左右。