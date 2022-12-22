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美1億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
全美18州急凍到華氏零度以下，照片是堪薩斯州的街上，拜登總統警告說這可不是小時候的白色聖誕。（美聯社）
全美18州急凍到華氏零度以下，照片是堪薩斯州的街上，拜登總統警告說這可不是小時候的白色聖誕。（美聯社）

北美遭遇北極寒流侵襲，美國大部分地區本周遇到極低溫、暴雪與強風，導致交通大亂，約1億人將度過一個極其寒冷的聖誕假期。

「紐約時報」指出，造成北極寒流的是極地氣旋（polar vortex）。大片旋轉的冷空氣通常環繞北極圈，但有時也會從極地向南移動。美國常發生與極地氣旋有關的寒流，釀災最大的一次發生於2021年2月，當時寒流深入至德州，氣溫比正常水平低將近攝氏5度，至少250人被凍死，也讓各地電網受損嚴重。

何謂極地氣旋

在密州聖路易市的尼克，藉著路邊人孔蓋冒上的熱氣取暖。（美聯社）
在密州聖路易市的尼克，藉著路邊人孔蓋冒上的熱氣取暖。（美聯社）

雖然南極也有極地氣旋，但北極的極地氣旋會對人口眾多的北半球帶來影響。

地球傾斜度在冬天時讓北半球離太陽較遠，氣旋在冬天變得更強更冷。若從太空俯視北極，空氣看起來像逆時針旋轉，科學家將極地氣旋比擬為陀螺，正常情況下氣旋穩定且局限於北極，但就像旋轉中的陀螺碰到物品時會開始搖晃和漂移一樣，氣旋也會伴隨極地氣流變化向南移動，如橡皮筋般拉長。

美國廣播公司（ABC News）表示，這波寒流在聖誕節前夕往東擴散，中西部到周末都會是嚴寒天氣。美國國家氣象局（National Weather Service）預報，屆時氣溫會在短短幾小時內下降超過攝氏11度。

伴隨風力增強，平原部分地區甚至可能降至攝氏零下57度，足以讓人在幾分鐘內凍傷，美國中西部上半段和五大湖區恐遇到暴風雪天氣。

炸彈氣旋來襲，造成數千航班停飛，旅客擠在機場焦急等待，但也是無可奈何。（Gett...
炸彈氣旋來襲，造成數千航班停飛，旅客擠在機場焦急等待，但也是無可奈何。（Getty Images)

福斯新聞（Fox News）報導，隨極地冷空氣從加拿大向南外溢並穿過美國中心地帶，氣溫驟降。蒙大拿州的狄倫（Dillon）21日清晨觀察到在3分鐘內從零下2.7度驟降至零下17.2度；懷俄明州夏延（Cheyenne）也出現30分鐘內從6.1度降至零下16.1度。

1億人要受凍 破萬航班誤點或取消

紐時指出，目前在冬季風暴或酷寒警戒範圍內的美國民眾有近1億人，芝加哥當局已在全市各街道布置287台灑鹽機。

截至22日下午，全美各地已有約1萬個國內航班誤點或取消，部分出入境美國的國際航班也受衝擊；美國聯邦航空總署（FAA）每天也不過掌握4萬5000個航班。

還不致反常

國家氣象局馬里蘭州大學園（College Park）分站首席預報員歐拉維克（Bob Oravec）表示，這波無疑是超強寒流，但還不致於到空前地步。

民間氣象專家茂爾（Ryan Maue）也說，這波不會打破1983年酷寒及2014年寒流的低溫程度，「但對大部分還有印象者來說，這次寒流威力還是足以排入前十名」。

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