採用新疆強迫勞動產品？參院調查8家汽車製造廠
聯邦參院財政委員會已去函特斯拉、通用等八家汽車製造廠，要求針對是否採用新疆強迫勞動生產的零件與材料，提供詳細資料以供審查。
另六家汽車公司的執行長也接獲這封由民主黨籍財委會主席魏登(Ron Wyden ，俄勒岡州)簽名的信函。這六家車廠是福特、賓士、本田、豐田、福斯和斯泰蘭蒂斯。截至22日，僅通用回答媒體相關詢問
美國政府根據「防止維吾爾人強迫勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA)，禁止進口新疆地區生產的多項產品，財委會表示，有證據顯示，全球各大汽車廠中，不乏採用新疆製造的電池、電線和輪胎者，也有向中國其他地方雇用維吾爾勞工的公司採購零組件。
報告中說，有些汽車製造商「不明智地採用維吾爾地區生產的金屬製品」，因為金屬業者利用中國政府的補貼和獎勵政策，把生產線搬到新疆，生產的鋼和鋁製零件廣為車廠採用。
美國禁止從新疆進口和「強迫勞動」有關的產品，受影響的還有太陽能板進口商，他們已不能進口新疆生產的相關成品或零組件。
美國政府認為新疆維吾爾等少數民族被當局強迫參與勞動，中國政府反駁稱美國的指控毫無根據。
通用汽車回覆「華爾街日報」詢問時表示，通用禁止任何形式的強迫或非志願勞動，也不容許供應鏈中有虐待勞工、貪汙腐敗等情事，向來是「本公司經營方針」。
魏登說，委員會明白，汽車業用到的零組件來自全球各地，供應鏈很複雜，但是美國不能因此就罔顧政府對人權與法律的基本承諾。
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