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採用新疆強迫勞動產品？參院調查8家汽車製造廠

記者張聲肇／綜合報導
聯邦參院財政委員會要求通用等八家汽車製造商針對是否採用新疆強迫勞動生產的零件與材料，提供詳細資料。圖為拜登總統(中)去年11月參訪通用車廠。(路透)
聯邦參院財政委員會要求通用等八家汽車製造商針對是否採用新疆強迫勞動生產的零件與材料，提供詳細資料。圖為拜登總統(中)去年11月參訪通用車廠。(路透)

聯邦參院財政委員會已去函特斯拉、通用等八家汽車製造廠，要求針對是否採用新疆強迫勞動生產的零件與材料，提供詳細資料以供審查。

另六家汽車公司的執行長也接獲這封由民主黨籍財委會主席魏登(Ron Wyden ，俄勒岡州)簽名的信函。這六家車廠是福特、賓士、本田、豐田、福斯和斯泰蘭蒂斯。截至22日，僅通用回答媒體相關詢問

美國政府根據「防止維吾爾人強迫勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA)，禁止進口新疆地區生產的多項產品，財委會表示，有證據顯示，全球各大汽車廠中，不乏採用新疆製造的電池、電線和輪胎者，也有向中國其他地方雇用維吾爾勞工的公司採購零組件。

報告中說，有些汽車製造商「不明智地採用維吾爾地區生產的金屬製品」，因為金屬業者利用中國政府的補貼和獎勵政策，把生產線搬到新疆，生產的鋼和鋁製零件廣為車廠採用。

美國禁止從新疆進口和「強迫勞動」有關的產品，受影響的還有太陽能板進口商，他們已不能進口新疆生產的相關成品或零組件。

美國政府認為新疆維吾爾等少數民族被當局強迫參與勞動，中國政府反駁稱美國的指控毫無根據。

通用汽車回覆「華爾街日報」詢問時表示，通用禁止任何形式的強迫或非志願勞動，也不容許供應鏈中有虐待勞工、貪汙腐敗等情事，向來是「本公司經營方針」。

魏登說，委員會明白，汽車業用到的零組件來自全球各地，供應鏈很複雜，但是美國不能因此就罔顧政府對人權與法律的基本承諾。

新疆 汽車 維吾爾

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