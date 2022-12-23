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醫界研究：部分緩解鼻塞感冒藥沒效 FDA應下令停止販售

編譯徐薏茹／綜合22日電
研究發現，某些常見標榜具減緩鼻塞功效的去充血劑(Decongestants)藥物實際上沒有效果，研究人員及醫師呼籲食品及藥物管理局下令停止販售相關藥物。(美聯社)
研究發現，某些常見標榜具減緩鼻塞功效的去充血劑(Decongestants)藥物實際上沒有效果，研究人員及醫師呼籲食品及藥物管理局下令停止販售相關藥物。(美聯社)

幾項研究發現，某些常見標榜具減緩鼻塞功效的去充血劑(Decongestants)藥物實際上沒有效果，研究人員及醫師呼籲食品及藥物管理局(FDA)下令停止販售相關藥物。

近來隨著呼吸系統感染病例增加，服用Benadryl、Mucinex、Tylenol等非處方藥物、感冒糖漿的病患大增，這些藥物含有去氧腎上腺素(phenylephrine)，具減緩鼻塞功效，去氧腎上腺素雖被證實為安全成分，但至少四個研究發現這類藥物並無法減輕鼻塞。

相關報告被醫師、藥師，以及美國過敏氣喘與免疫學會(AAAAI)、美國臨床藥學會(ACCP)等團體引用，呼籲政府停止販售這些藥物。

佛羅里達大學(University of Florida)審查相關藥物測試的研究員2015年提交一份公民請願，要求FDA移除去氧腎上腺素的非處方藥授權。

2016年FDA告知研究員該局正在審查其要求，但無法做決定，因為該請願「提出需要廣泛審查及分析的複雜議題」。

FDA表示會回應研究人員，但根據聯邦法律，不能公開討論這類申請議題。

北卡羅來納大學藥學院教授史蒂芬妮·費雷里(Stefanie Ferreri)認為FDA可能不會採取行動，因為傷害風險低，「這不是安全疑慮，所以不是FDA的優先事項。」費雷里非參與請願的成員。

消費者保健產品協會(CHPA)及業者表示這類藥物應該留在市場，FDA認可去氧腎上腺素的口服去充血劑是安全的，且製造商遵守聯邦法規。

根據研究公司IRI的數據，治療咳嗽、鼻竇、及流感症狀的非處方產品在2021年產生約50億元銷售額，包括含去氧腎上腺素藥物。

FDA於1938年首度批准使用去氧腎上腺素，該成分最早於1950年代使用於非處方藥物。

2020年在JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery期刊發表的一篇論文指出，去氧腎上腺素應用於260種以上的口服鼻腔及鼻竇藥物中。

然而去氧腎上腺素與許多舊時藥物一樣，未經過與現今監管機構要求同樣嚴苛的臨床試驗。

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