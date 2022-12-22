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TikTok母公司認了…旗下員工曾不當取得美國用戶數據

編譯林奇賢／綜合外電
短影音平台TikTok母公司字節跳動，已承認旗下一些員工不當取得兩名記者和少數美國用戶的數據。(路透)
短影音平台TikTok母公司字節跳動，已承認旗下一些員工不當取得兩名記者和少數美國用戶的數據。(路透)

短影音平台TikTok母公司字節跳動，已承認旗下一些員工不當取得兩名記者和少數美國用戶的數據。在美國政府日益擔憂TikTok引發隱私與國安疑慮之際，這可能讓TikTok更站不住腳。

紐約時報報導，今年夏季，字節跳動為了找出疑似洩露公司內部對話和業務文件的來源，成立了一個內部調查團隊，這個團隊的成員在調查過程中，透過TikTok帳號取得兩名記者、以及一小批相關民眾的IP位址和其他數據。這個調查團隊試圖判定，這些用戶是否曾出現在字節跳動員工附近，卻未能發現任何洩密情事。

富比世雜誌（Forbes）報導字節跳動員工打算用TikTok的應用程式（App），追蹤部分美國用戶的實際位置後，字節跳動委請外部律師事務所進行調查，結果發現這個調查團隊確實不當獲取個資。紐時與彭博資訊指出，字節跳動法務長安德森（Erich Anderson）和執行長梁汝波都分別在發給員工的信，披露這些發現。

字節跳動表示，涉入此事的四人中，有兩人在中國大陸工作，另外兩人是美國員工，都已被開除，且已整頓內部稽核和風險管理團隊，也已刪除該部門取得的所有美國用戶數據。

字節跳動說，兩名被針對的記者包括原本為BuzzFeed寫稿、如今在富比世工作的貝克懷特（Emily Baker-White），以及英國金融時報（FT）記者克里德爾（Chris Criddle），但該公司拒絕透露其他受影響的TikTok用戶。

近來美國官員日益擔憂TikTok引發的隱私與國安風險，此事可能加重TikTok面對美國國會和拜登政府的壓力。

美國眾議院本周預計通過法案，禁止全美公務員在政府設備下載或使用TikTok。目前全美十幾州已禁止州政府員工這麼做。

TikTok 富比世 隱私

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