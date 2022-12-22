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1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
暴風雪襲擊美國，已經五年無家可歸的流浪漢瑞奇維在丹佛市街頭準備面對這場風雪的挑戰。（路透）
暴風雪襲擊美國，已經五年無家可歸的流浪漢瑞奇維在丹佛市街頭準備面對這場風雪的挑戰。（路透）

一場「一世代難得一見」的巨大冬季風暴正威脅美國大片地區，數以百萬計民眾的假期旅行計畫恐將被打亂。

法新社報導，美國國家氣象局（NWS）警告，這場風暴料將在北部、中部和東部地區造成「許多天氣危害」，包括暴風雪和危及生命的風寒。

北極冷鋒今天席捲大平原北部地帶，接著將轉向中西部地區，在聖誕節到來前的23日，東岸地區也將陷入冰天雪地，航空公司告訴準備在佳節期間出遠門的旅客，必須做好班機延誤和取消的準備。

國家氣象局說，「這不是一般的冷鋒，因為氣溫可能在幾個小時內下降20度或超過20度」，到23日，墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）和美東地區都將感受到「破紀錄的寒冷低溫」。

國家氣象局還說，五大湖（Great Lakes）地區可能累積超過30.5公分的降雪。

國家氣象局說，「美國中部高地平原（High Plains）部分地區可能出現零下70度的風寒效應值」，並警告「這種強度的風寒足以在短短幾分鐘內讓裸露在外的皮膚出現凍瘡」。

國家氣象局說：「現在就為極端寒冷的天候做好準備，並確保戶外動物和牲畜有足夠的遮蔽處。」

國家氣象局表示，每小時超過80公里的陣風和降雪，將使北部和中部平原到五大湖地區出現暴風雪，為「汽車駕駛和航空旅行製造極其危險的旅行條件」。

風暴來襲之際，美國運輸安全局（TSA）說，假期旅客數量將接近疫情大流行前的水準，最繁忙的一天將落在22日。

美國汽車協會（AAA）估計，自12月23日至明年1月2日，將有超過1.12億人離家50英里（80.47公里）或更遠，其中1.02億人選擇駕車出行。

風暴 汽車 暴風雪

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