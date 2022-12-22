馬斯克、川普搞破壞行徑幾無分軒輊 都面臨秋後算帳

特斯拉執行長馬斯克(右)和前總統川普(左)，兩人在性格和行事作風上有很多共同點。(美聯社)

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)和前總統川普 (Donald Trump)有很多共同點；他們都有超大的自我，渴望成為世人關注焦點，性格反覆無常，也都曾將推特 (Twitter)這個社群平台當作自己的武器和盾牌，肆意攻擊反對者、激起千萬擁戴者熱情相隨。

本周，他倆也雙雙面臨「秋後算帳」，且或多或少都和他們使用推特來達成目的、滿足自我有關。

川普方面，眾院國會暴亂調查委員會19日建議司法部對他提出刑事起訴，指他應為2021年1月6日國會發生的暴亂負責，因為當天他在推特的公開言論，導致川粉行動。20日，眾院歲出入委員會則表決通過要公布川普始終不願公開的納稅紀錄。

至於馬斯克，在他買下推特、自任執行長、解雇約一半推特員工、不斷丟出變化莫測的政策導致一片混亂後，18日他直接向推特用戶發出非正式民調，問大家他是不該辭職？19日結果出爐，超過1750萬投票者有57.5%贊成他下台；馬斯克聲稱會遵從民調結果，20日晚推文說一旦找到「足夠笨」的人願意接班，他將立刻辭去推特執行長一職；但他何時兌現承諾，很難說。

76歲的川普和51歲的馬斯克都是6月出生，兩人現在面臨的難題或許都與過往大不同。協助處理企業危機的顧問德曾霍爾(Eric Dezenhall)說：「他們最大的共同點是，幾乎都沒有經歷過真正的失敗；亦即後果嚴重的失敗。」

「儘管川普曾多次失敗，但他一直受到家庭資金和驚人運氣的保護，」德曾霍爾說：「馬斯克這位天才有幸在政府資助下建立多個企業，並未直接投身在容易傷痕累累的自由市場上。」「這樣的人生經歷，他們怎麼可能不覺得自己所向無敵呢？」

馬斯克買下推特後不久，曾推文邀請川普返回推特；但川普迄今仍堅持使用自己影響力薄弱的Truth Social平台。馬斯克的邀請明顯是選擇性行使言論自由權，因為幾乎同時，他任意將多位主流記者的推特帳號停權。

馬斯克前不久還是世界首富，但因特斯拉股價狂跌，12月已拱手讓出首富頭銜。川普常稱自己才是最有錢的人，但這種說法被譏為「空口說白話」。無論如何，他倆的行事作風都是同一個調調：事情要怎麼開始或怎麼結束，全憑他們任意決定。

他們都用推特攻擊主流媒體、傳播錯誤信息，萬般挑釁，突破社群媒體可接受範圍的極限，讓人難以移開視線。但馬斯克抱持右翼和自由意志主義信仰，還伴隨著對控制全球暖化的熱忱，川普則不然。他們個性的某些方面也不同：馬斯克承認錯誤，有時還會道歉，川普不會。

但從搞破壞的行徑來看，兩人幾乎無分軒輊，幾乎可以看成是打從出生後就分開生活的雙胞胎。「他們都是隨心所欲的人，」德曾霍爾說：「從來沒有計畫，也沒有戰略，只有想到哪打到哪的戰術；對他們來說很有效，但對我們其他人來說，可就不是這麼回事了。」