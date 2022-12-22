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德州阻非法入境 擺出鐵絲網出動國民兵 1周遣送近萬人

編譯陳韻涵／綜合21日電
德州國民兵在格蘭德河岸架設鐵絲網，阻擋非法移民進入德州。(美聯社)
德州國民兵在格蘭德河岸架設鐵絲網，阻擋非法移民進入德州。(美聯社)

德州國民兵20日開始在格蘭德(Rio Grande)河岸一字排開，架設鐵絲網阻擋非法移民進入德州，當地庇護所人滿為患；國土安全部(DHS)同日表示，已遣送1萬名非法移民離開德州艾爾帕索(El Paso)，試圖重新控制史上最糟邊境危機的情勢。

每天2500名無證客湧入艾爾帕索，壓垮當地社會福利系統，許多人在寒冬露宿街頭。

500多名國民兵在德州州長艾伯特(Greg Abbott)下令後，進駐分隔德州艾爾帕索與墨西哥華瑞茲市(Ciudad Juarez)的格蘭德河岸，此處是非法移民人潮最洶湧的越界點之一。

德州國民兵在格蘭德(Rio Grande)河岸一字排開，架設鐵絲網阻擋非法移民進...
德州國民兵在格蘭德(Rio Grande)河岸一字排開，架設鐵絲網阻擋非法移民進入德州。(美聯社)

州長動員國民兵協助聯邦當局巡邏邊境並不罕見，但利用士兵阻擋無證客入境顯然是艾伯特強化政策的舉措。

2020年3月因應新冠肺炎而通過的「美國法典第42卷」(Title 42)公衛政策即將失效，數以千計非法移民近幾周伺機入境，該法案基於公衛考量，允許政府驅逐大量無證客。

德州國民兵表示，「士兵們架設障礙，將移民集中到指定入境點」，指的是海關與邊境保護局(CBP)營運的官方邊境檢查站；「國民兵主要目標是避免有人非法入境」。

艾伯特此舉反映政治騷動，大多數共和黨不滿拜登總統的邊境政策；拜登試圖兌現恢復非法移民來美申請庇護的承諾，後勤面臨複雜狀況，執法人員為拘捕創紀錄的非法移民疲於奔命。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師蓋倫特(Lee Gelernt)與其他團體共同提出終結「美國法典第42卷」的訴訟，他稱艾伯特無權阻止非法移民尋求庇護，「德州阻止人們尋求庇護公然違法，必須立刻停止」。

DHS表示，執法人員在艾爾帕索處理的無證客人數從17日的平均每日2500人降至20日的平均每日1500人；DHS過去一周送走1萬名無證客，包括基於「美國法典第42卷」而驅逐或遣返的3400人。

移民單位讚賞「美國法典第42卷」，但拜登政府呼籲最高法院中止這項法案；司法部表示，隨著疫情緩解「美國法典第42卷」已不再適用，並將採取其他措施彌補該法空缺。

艾爾帕索上周末宣布緊急狀態，當地市長自述需要更多人力處理排山倒海而來的非法移民。

艾伯特呼籲拜登採取更多措施應對邊境移民危機，他寫信給拜登表示：「德州可怕的邊境災難是您造成的，當地氣溫驟降，許多移民冒著酷寒露宿街頭，處理這場危機不只是德州等邊境州的工作，是聯邦政府的職務，捍衛邊境，規範移民並處理尋求庇護者」。

非法移民 邊境 德州

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