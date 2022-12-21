ALS罕病新藥 利益引發多方角力

Amylyx製藥公司的新藥Relyvrio是肌肉萎縮硬化症患者的希望，但一年份的用藥價格高達15萬8000元。(美聯社)

美聯社報導，肌肉 萎縮硬化症(ALS, amyotrophic lateral sclerosis)患者貝姬‧莫瑞(Becky Mourey)向國會和政府陳情求援的故事，可當作新藥在美國引發患者、保險 業、藥廠、民代之間複雜角力的縮影。

今年9月，Relyvrio獲食藥局 核准上市之前，莫瑞已連續兩年多方替自己爭取來試驗該藥，終於獲選，但兩、三個月前還在慶祝這場「勝利」的她和醫生，卻又面對美國醫療制度的刁難。

美聯社說，莫瑞和同情她的人奮鬥多年，卻淪為負擔醫藥研發成本飛漲的藥廠和保險業操控下的醫療制度相互較勁的範例。

研發製造Relyvrio的Amylyx製藥公司對保險公司開價一年15萬8000元，導致保險業者不是設法拒保就盡量拖延，要不然就要求被保險人負擔高到不合理的自付額。

58歲的退休音樂老師莫瑞說，Amylyx把藥價訂得太高，「減半都還能大賺」。

即使保險公司願意給付，病患自付額也高達每月1000至4000元不等。莫瑞因在聯邦醫療照顧(Medicare，俗稱紅藍卡)及醫療補助(Medicaid，白卡)雙重保險之間得以妥善因應，目前用藥不必負擔自付額，但其他病患和醫生則克服百般刁難，才獲得保險公司同意支付。

美聯社報導，許多罕見疾病的藥，一個療程動輒10萬元以上，保險人連5%自付額都難以負擔；藥廠辯解新藥獲得食藥局批准之前，連番臨床試驗需耗費巨資。

報導指出，藥廠可以把老成分配成的新藥當作新的專利，然後任意索價，只要有人負擔得起，藥廠就說這是「市場」決定的價格。病患卻經不起拖延，因為肌肉萎縮症患者走路、說話甚至吞嚥能力逐漸衰退，症狀日益明顯，家屬自然緊張。

Relyvrio是綜合肝病處方藥和傳統中藥的藥粉，業界社團估算，Relyvrio的合理價格應在一年9100元到3萬700元之間。作為Amylyx的第一個上市產品，預計2024年可替公司賺進4億5000萬元。