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佳士得今年拍賣所得84億 年增17%

編譯陳韻涵／綜合20日電
全球千禧世代收藏家輩出，推升佳士得國際藝術品拍賣業績，今年的藝術品交易額達84億元，比去年增加17%。(路透)
全球千禧世代收藏家輩出，推升佳士得國際藝術品拍賣業績，今年的藝術品交易額達84億元，比去年增加17%。(路透)

佳士得國際藝術品拍賣公司(Christie's International)19日表示，今年的藝術品交易額達84億元，比去年增加17%，原因包括微軟(Microsoft)已故共同創辦人艾倫(Paul Allen)生前的60件收藏，以逾15億元刷新拍賣史上單一收藏家的最高成交總額，以及全球千禧世代收藏家輩出。 

佳士得表示，今年拍賣總額約72億元，比去年增加33%，另有12億元的藝術品私下交易，同比去年少29%。

佳士得公布收益前幾天，同業對手蘇富比(Sotheby)宣布今年銷售額為77億元，比去年少7%，另一家英國拍賣行「富藝斯」(Phillips)今年的藝術品交易額為13億元，比去年的12億元多。

拍賣產業的收益結果顯示，全球市場出現世代流動。

全球頂級的拍賣行爭奪轉售嬰兒潮世代珍藏的藍籌(Blue chip，泛指規模最大或具領先地位)收藏契機，同時也招攬想購買手表、手提包，以及當代藝術家的年輕買家。 

佳士得執行長塞如提(Guillaume Cerutti)表示，整體轉變創造「具挑戰性的微觀環境」，促使拍賣商評鑑高價商品，同時吸引40歲以下的收藏家。

佳士得表示，目前約有1200名千禧世代的常客參與競標，但他們比起年長的競標者，更偏好透過線上競標且起標價較低，這有利手提包、手表和紅酒等商品。

年輕買主擴大攝影、設計和藝術領域的競標項目，占佳士得今年競拍金額的30%；千禧世代崛起，也推高王俊傑(Matthew Wong)、克里斯蒂娜‧夸爾斯(Christina Quarles)和帕蒂(Nicolas Party)等年輕畫家的作品價格。

新興階層也比長輩的性別更多元，今年31%的千禧世代收藏家為女性，嬰兒潮世代則僅20%為女性。

佳士得表示，約40%的年輕買家來自亞洲，這讓拍賣行得以深入了解亞洲不斷變化的藝術品味。

佳士得亞太區總裁龐智鋒(Francis Belin)表示，亞洲各地的年輕收藏家正在從經典的亞洲藝術品，轉而追捧全球的西方奢侈品和藝術品，因此今年的亞洲藝品銷售額同比去年下降20%，來到3億9700萬元，其中通過亞洲樞紐(香港)的藝術品銷售額同比去年也下跌20%，為8億3300萬元。

拍賣 香港 攝影

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