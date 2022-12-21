洋基強打賈吉62轟紀錄球 150萬元賣出

紐約洋基隊賈吉10月4日寫下紀錄，敲出本季第62轟全壘打的球，以150萬元賣出。(美聯社)

職棒大聯盟紐約洋基 隊強打「法官」賈吉(Aaron Judge)本賽季締造62支全壘打紀錄的球，18日在拍賣 會上以150萬元賣給一位匿名競標者。

今年10月4日，賈吉在遊騎兵隊主場德州 阿靈頓(Arlington)Globe Life Field敲出本季第62轟全壘打，成為洋基隊史上最多全壘打的打者，也是大聯盟史上，第六位締造單季60支以上全壘打的打者，以及單一球季擊出最多全壘打的中外野手。

當時撿到62轟全壘打球，來自達拉斯(Dallas)的財務顧問尤曼斯(Cory Youmans)也意外成為名人。

隨後他決定將這個棒球公開拍賣，拍賣公司Goldin Auctions寄予極高期望，一度預估這個球可能拍出超過300萬元，成為有史以來售價最高的棒球。

但拍賣當天經過六次出價，最終價格為125萬元，加上25萬元買家佣金， 以150萬元成交。尤曼斯可從中獲得一半，75萬元入袋。

儘管拍賣價格不如預期，但拍賣公司事後透過聲明表示，「這是有史以來，為棒球付出的第二高價，說明了球迷和收藏家對賈吉的尊重。」

由於賈吉62轟全壘打球的拍賣價格未能締造新高，大聯盟比賽用球的公開拍賣最高紀錄，仍是麥奎爾(Mark McGwire) 在1998賽季創下破紀錄的第70支全壘打球，拍賣價格為300萬5000元。