我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

洋基強打賈吉62轟紀錄球 150萬元賣出

編譯俞仲慈／綜合20日電
紐約洋基隊賈吉10月4日寫下紀錄，敲出本季第62轟全壘打的球，以150萬元賣出。(美聯社)
紐約洋基隊賈吉10月4日寫下紀錄，敲出本季第62轟全壘打的球，以150萬元賣出。(美聯社)

職棒大聯盟紐約洋基隊強打「法官」賈吉(Aaron Judge)本賽季締造62支全壘打紀錄的球，18日在拍賣會上以150萬元賣給一位匿名競標者。

今年10月4日，賈吉在遊騎兵隊主場德州阿靈頓(Arlington)Globe Life Field敲出本季第62轟全壘打，成為洋基隊史上最多全壘打的打者，也是大聯盟史上，第六位締造單季60支以上全壘打的打者，以及單一球季擊出最多全壘打的中外野手。

當時撿到62轟全壘打球，來自達拉斯(Dallas)的財務顧問尤曼斯(Cory Youmans)也意外成為名人。

隨後他決定將這個棒球公開拍賣，拍賣公司Goldin Auctions寄予極高期望，一度預估這個球可能拍出超過300萬元，成為有史以來售價最高的棒球。

但拍賣當天經過六次出價，最終價格為125萬元，加上25萬元買家佣金， 以150萬元成交。尤曼斯可從中獲得一半，75萬元入袋。

儘管拍賣價格不如預期，但拍賣公司事後透過聲明表示，「這是有史以來，為棒球付出的第二高價，說明了球迷和收藏家對賈吉的尊重。」

由於賈吉62轟全壘打球的拍賣價格未能締造新高，大聯盟比賽用球的公開拍賣最高紀錄，仍是麥奎爾(Mark McGwire) 在1998賽季創下破紀錄的第70支全壘打球，拍賣價格為300萬5000元。

尤曼斯並未對拍賣價格發表評論，只表示，「隨著此一事件的落幕，令我重新想起接住第62號全壘打球的瞬間，我會永遠記得在阿靈頓那個激動人心的夜晚，」、「這就是運動如何將人們連結在一起的縮影，我會永遠珍惜這段記憶。」

職棒大聯盟紐約洋基隊強打「法官」賈吉。(美聯社)
職棒大聯盟紐約洋基隊強打「法官」賈吉。(美聯社)

拍賣 洋基 德州

上一則

ALS罕病新藥 利益引發多方角力

下一則

駐守火星4年 洞察號沒電失聯

延伸閱讀

MLB／野手最高薪 賈吉9年3.6億留洋基

MLB／野手最高薪 賈吉9年3.6億留洋基
MLB／賈吉30歲簽破3億美元合約 史上首見

MLB／賈吉30歲簽破3億美元合約 史上首見
MLB／洋基8年3億留住賈吉？美媒：巨人會開更高價

MLB／洋基8年3億留住賈吉？美媒：巨人會開更高價
MLB／賈吉要去哪？傳屬意簽9年、平均年薪3600萬大合約

MLB／賈吉要去哪？傳屬意簽9年、平均年薪3600萬大合約

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年