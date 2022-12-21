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抽血診斷未落實 C肝每年1.4萬死

記者張聲肇／綜合報導
肯塔基大學研究發現，許多C型肝炎死亡病例竟因未能及早發現治療，而抽血檢驗可有效預防方式，多年來卻遭忽視。(美聯社)
肯塔基大學研究發現，許多C型肝炎死亡病例竟因未能及早發現治療，而抽血檢驗可有效預防方式，多年來卻遭忽視。(美聯社)

C型肝炎每年造成1萬4000人死亡，但肯塔基大學一項研究發現：許多死亡病例是因為未能及早發現治療，而抽血檢驗可一氣呵成的有效預防策略，多年來卻遭到忽視。

肯大教授海文斯(Jennifer Havens)領導的團隊針對該州裴瑞郡(Perry County)的調查研究發現，許多毒癮患者只要接受一步到位的抽血檢驗，就可當場獲得治療藥劑，但現行的標準檢驗法，卻得等上好幾天才知道結果，她說，這種人錯過了一兩天，「我們就找不到他們的下落了」，「立刻治療可能造成生與死的巨大差別」。

人工抽血當場驗知是否感染C肝，在其他國家已行之有年，白宮現今才決定將其列為施政優先項目。

紐約西奈山醫院社區C肝治療計畫聯絡人魏斯說，美國居然沒有辦法當天驗知C肝，「坦白講，真讓人難堪。」「我們有許多患者，測完後要通知他們結果，卻找不到他們。」

美國約有240萬C肝患者，不及早治療，肝炎病毒會默默地攻擊肝臟，惡化為肝癌，最後須換肝才能存活。但若每天服用一顆藥，連續服用兩、三個月，治癒率極高且幾乎沒有副作用，卻仍然每年超過1.4萬人死於C肝。

尤有甚者，40%罹患C型肝炎的人，不知道自己已感染C肝病毒；即使有保險，能及時治療的病患也不到三分之一；癮君子毒品注射針筒傳來傳去使用，最容易感染。

白宮C肝顧問、前國家衛生院院長柯林斯(Francis Collins)說，打毒針、沒有健康保險、靠聯邦補助醫療保險、遊民和受刑人，是最容易被醫療體系忽略的弱勢族群。柯林斯表示，美國如果無法處理醫療資源不均問題，讓人感覺是一大「道德敗筆」。

英國、澳洲和部分歐洲國家早已使用加州Cepheid公司製造的C肝檢驗器，這種機器特別適合行動診療所和毒癮族，檢測一次就知道結果；類似科技在美國廣泛用於檢測新冠病毒、流行感冒和特殊細菌感染。

醫療保險 檢測 白宮

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