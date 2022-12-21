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駐守火星4年 洞察號沒電失聯

編譯俞仲慈／綜合20日電
NASA「洞察號」火星探測器，運行四年後，由於太陽能板累積過多灰塵，導致電池功率持續下降，目前已經失聯。(路透)
NASA「洞察號」火星探測器，運行四年後，由於太陽能板累積過多灰塵，導致電池功率持續下降，目前已經失聯。(路透)

國家航空暨太空總署(NASA)「洞察號」(InSight)探測器，在火星上運行四年後，由於太陽能板被沙塵覆蓋，導致幾個月來電池功率持續下降，最後終於和地面管制中心失聯。

NASA於19日晚表示「探測器最後一次聯繫是在15日，但並不清楚是什麼原因造成運行出現變化」，並推測「洞察號」可能已經停止運行；不過為了謹慎起見，NASA將繼續嘗試聯繫「洞察號」。

負責操控「洞察號」的加州噴射推進實驗室(California's Jet Propulsion Laboratory)地面控制人員早就察覺探測器的末日將至，但NASA表示，18日起「洞察號」就不再回應來自地球的通訊。

「洞察號」是在2018年登陸火星，是第一個記錄火星地震的太空探測器。

採用法國製的地震儀，「洞察號」已監測到1300多次火星地震，其中有幾次是因為流星撞擊所引起。據NASA表示，今年稍早，「洞察號」監測到最近一次火星地震，地面震動持續至少六小時。這些數據將有助於揭開火星內部狀況。

但用來測量火星內部溫度的德國製挖掘裝置，因為從未深入到火星地表2呎以下，遠低於預期的16呎，而在兩年前被NASA判定失效。

19日NASA透過推特(Twitter)公布「洞察號」最近傳回的最後一張自拍照。

「我的蓄電量真的很低，所以這可能是我能發送的最後一張照片。」地面控制小組代表「洞察號」發文寫道，「不過不用擔心我，我在這裡的時間既有效率又平靜，但是我很快就會從這裡失聯，結束運作， 謝謝你們和我在一起。」

NASA在火星上仍有兩個活躍的探測器，自2012年以來在火星表面的好奇號(Curiosity)探測車，以及去年年初登陸的「毅力號」(Perseverance)探測車。

火星 NASA 地震

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