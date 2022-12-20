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7月車禍 NHTSA證實高田安全氣囊奪命 今年第5起

編譯周芳苑／綜合19日電
調查證實，今年7月一起死亡交通事故也是由於駕駛座的高田(Takata)安全氣囊爆開時彈出碎片，造成駕駛身亡；這是今年迄今美國第五起因高田安全氣囊導致的命案。(美聯社)
調查證實，今年7月一起死亡交通事故也是由於駕駛座的高田(Takata)安全氣囊爆開時彈出碎片，造成駕駛身亡；這是今年迄今美國第五起因高田安全氣囊導致的命案。(美聯社)

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)調查證實，今年7月發生的一起奪走駕駛人性命的死亡交通事故，致死原因是由於駕駛座的高田(Takata)安全氣囊爆開時彈出碎片，造成駕駛意外身亡。 

事故車是一輛2010年克萊斯勒300型汽車(Chrysler 300)，克萊斯勒汽車母公司斯泰蘭蒂斯(Stellantis)和NHTSA聲明，再次呼籲車主將車子送回經銷商進行維修。

「暫停駕駛」警告涵蓋2005至2010年份未維修的克萊斯勒300、道奇經典強力跑車戰馬(Charger)、挑戰者(Challenger)以及麥格農旅行車(Magnum)。

這是2022年迄今國內發生第五起高田安全氣囊充氣機意外致死事故，也是七個月內斯泰蘭蒂斯旗下產品發生的第三起與高田安全氣囊相關的死亡事故。

11月，斯泰蘭蒂斯在撞車死亡事故報告提出後，敦促美國27萬6000輛相關車型車主立即停駛，但僅2000輛車子接受維修。

過去10年，全美共有6700多萬個高田安全氣囊充氣機被召回，全球被召回數量超過1億個，創史上最大規模汽車安全召回紀錄。

2009年以來，全球發生30多起與高田安全氣囊充氣機有關的死亡事故，其中24起在美國發生，另外還有數百起受傷事件，這些充氣機可能爆炸，彈出金屬碎片。

本月稍早，NHTSA才剛證實本田(Honda)第17起高田安全氣囊充氣機致死事故，2002年份本田雅哥(Accord)轎車在肯德基州撞車；此外，11月確認另一死亡事故，2006年份福特Ranger皮卡的高田安全氣囊充氣機有缺陷。

高田充氣機被召回的主因是推進劑長期暴露在高溫和濕氣中變得更易揮發、導致爆炸。

斯泰蘭蒂斯稱，7年來嘗試大規模聯絡車主114次、更換610萬個缺陷充氣機，並多管道進行近2億1000萬次聯繫與家訪。

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