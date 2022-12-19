全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少

全美今年執行死刑時，發生過幾次意外。圖為奧克拉荷馬州的死刑注射室。(美聯社)

根據華府非營利組織「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)公布的年度死刑研究報告，2022年當中，美國社會大眾對於死刑的支持與使用持續降低，符合過去20年來的趨勢。2022年執行的死刑出現不少發生狀況的案例，或者引發高度爭議。

2022年全美共有18名死刑犯伏法，與新冠疫情 發生之前的單年統計相比，創下1991年以來最低紀錄。2021年則有11個處決案例。在非疫情的年份，2022年當中判處的20件死刑，是美國過去半世紀以來數量最少的紀錄。

「死刑資訊中心」執行主任鄧漢姆(Robert Dunham)指出：「所有指標都顯示死刑持續下降，越來越遠離認為死刑是可以長久的想法。」

全美各州中，有37州已經廢除死刑，或者超過10年沒有處決死刑犯。俄勒岡州 州長布朗(Kate Brown)13日宣布全州17名死刑犯通通改為終身監禁，不得假釋。俄勒岡州上一次處決死刑犯已是1997年。

自從2021年1月以來，聯邦政府並沒有處決任何死刑犯。2021年7月，司法部對聯邦死刑發布暫緩執行令(moratorium)。

「死刑資訊中心」將2022年形容為「行刑出錯的一年」(Year of the Botched Execution)，預計執行的20件死刑行刑當中，共有7件明顯發生錯誤，或者耗時長久。某些州因此暫緩執行死刑，以檢討行刑過程與相關程序。

亞利桑納州的三件死刑行刑時，則發生典獄官在死刑犯身上找不到適當部位可以執行注射死刑的狀況。州內發生三起注射死刑執行失敗之後，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)上個月下令對州內的死刑進行全盤檢討。

今年9月間，南卡羅來納州 法官裁定，南卡羅來納州新成立的槍決隊伍以及電椅違反州憲。南卡羅來納州高等法院下個月將針對這起訴訟聆聽口語辯論。

鄧漢姆說，執行死刑時頻頻出錯，導致國會議員對死刑開始提出質疑，尤其是保守派國會議員。