我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少

記者顏伶如／綜合報導
全美今年執行死刑時，發生過幾次意外。圖為奧克拉荷馬州的死刑注射室。(美聯社)
全美今年執行死刑時，發生過幾次意外。圖為奧克拉荷馬州的死刑注射室。(美聯社)

根據華府非營利組織「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)公布的年度死刑研究報告，2022年當中，美國社會大眾對於死刑的支持與使用持續降低，符合過去20年來的趨勢。2022年執行的死刑出現不少發生狀況的案例，或者引發高度爭議。

2022年全美共有18名死刑犯伏法，與新冠疫情發生之前的單年統計相比，創下1991年以來最低紀錄。2021年則有11個處決案例。在非疫情的年份，2022年當中判處的20件死刑，是美國過去半世紀以來數量最少的紀錄。

「死刑資訊中心」執行主任鄧漢姆(Robert Dunham)指出：「所有指標都顯示死刑持續下降，越來越遠離認為死刑是可以長久的想法。」

全美各州中，有37州已經廢除死刑，或者超過10年沒有處決死刑犯。俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日宣布全州17名死刑犯通通改為終身監禁，不得假釋。俄勒岡州上一次處決死刑犯已是1997年。

自從2021年1月以來，聯邦政府並沒有處決任何死刑犯。2021年7月，司法部對聯邦死刑發布暫緩執行令(moratorium)。

「死刑資訊中心」將2022年形容為「行刑出錯的一年」(Year of the Botched Execution)，預計執行的20件死刑行刑當中，共有7件明顯發生錯誤，或者耗時長久。某些州因此暫緩執行死刑，以檢討行刑過程與相關程序。

亞利桑納州的三件死刑行刑時，則發生典獄官在死刑犯身上找不到適當部位可以執行注射死刑的狀況。州內發生三起注射死刑執行失敗之後，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)上個月下令對州內的死刑進行全盤檢討。

今年9月間，南卡羅來納州法官裁定，南卡羅來納州新成立的槍決隊伍以及電椅違反州憲。南卡羅來納州高等法院下個月將針對這起訴訟聆聽口語辯論。

鄧漢姆說，執行死刑時頻頻出錯，導致國會議員對死刑開始提出質疑，尤其是保守派國會議員。

南卡羅來納州 疫情 俄勒岡州

上一則

成年人與父母同住比率增 「如何把子女攆出去」文章流傳

下一則

FTX前執行長佛瑞德改變態度 願自巴哈馬引渡回美受審

延伸閱讀

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身
非屬「情節最重大之罪」 縱火奪9命逃死刑

非屬「情節最重大之罪」 縱火奪9命逃死刑
卸任倒數 俄勒岡州長特赦17死囚 改終身監禁不得假釋

卸任倒數 俄勒岡州長特赦17死囚 改終身監禁不得假釋
林肯隧道 現金收費走入歷史 自動掃描車輛E-ZPass

林肯隧道 現金收費走入歷史 自動掃描車輛E-ZPass

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

2022-12-12 15:55
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠