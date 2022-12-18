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風暴席捲東北部 500萬人受影響 20萬戶斷電 部分地區積雪達2呎

編譯盧炯燊／綜合17日電
從紐約州到緬因州有超過500萬人受到冬季風暴影響，將近20萬戶斷電。圖為一輛多功能車滑到佛蒙特州30號公路斜坡下。(美聯社)
從紐約州到緬因州有超過500萬人受到冬季風暴影響，將近20萬戶斷電。圖為一輛多功能車滑到佛蒙特州30號公路斜坡下。(美聯社)

東北部地區17日持續遭到冬季風暴席捲並引發雨雪天氣，從紐約州緬因州，超過500萬人處於冬季天氣警報之下；國家氣象局表示，大雪影響紐約、緬因、佛蒙特和新罕布夏等州的部分地區，並造成大規模停電，最少20萬戶斷電。

由於天氣情況惡劣，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)敦促居民避免外出。

從紐約州到緬因州有超過500萬人受到冬季風暴影響，將近20萬戶斷電。圖為紐約州H...
從紐約州到緬因州有超過500萬人受到冬季風暴影響，將近20萬戶斷電。圖為紐約州Highmark體育場人員17日在美式足球隊水牛城比爾隊和邁阿密海豚隊比賽前清理場內積雪。(美聯社)

國家氣象局表示，這場緩慢移動的風暴給新罕布夏州及緬因州帶來更多降雪，部分地區預計累積雪量達兩呎。

受暴風雪襲擊導致斷電以佛蒙特州最嚴重。根據美國追蹤全國停電情況的網站PowerOutage.us的數據，截至17日晚間7時，佛蒙特州超過3萬戶斷電，約占該州總用戶的9%；此外，緬因州有7萬個客戶斷電，新罕布夏州及紐約州也分別有5萬多個及2.2萬個客戶沒有電力供應。

美國大部分地區都受到這場風暴系統的擊擊，從西岸席捲到東岸；風暴系統先穿過德州，路易斯安納、密西西比、 阿拉巴馬，再進入佛州，產生近50個龍捲風，造成至少四人死亡、數十人受傷，多個社區遭到嚴重破壞。

風暴系統其後進一步向西推進，西部山區及北部平原上出現厚厚的積雪，部分山區出現雪崩，所幸未有傷亡報告。

氣象預報人員說，一個沿海風暴系統已在南卡及北卡州附近形成，並且開始向東岸移動。東北部沿海主要城市將會出現陰雨天氣，其後會變成濕雪。

雖然這股冬季風暴暫時沒有給東北部主要城市帶來降雪，但下星期稍後時，可能會出現另一場東北風暴。儘管是否有降雪仍難預測，但可以肯定的是，東部地區會異常寒冷，各地政府已呼籲民眾做好防寒準備。

風暴 紐約州 緬因州

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