塞尚「麵包和雞蛋靜物」畫作藏自畫像 辛辛那提藝術博物館展出

法國畫家塞尚1865年的這幅油畫「麵包和雞蛋靜物」居然「畫中有畫」，辛辛那提藝術博物館將於20日起展出原畫及X光掃描圖。(取材自推特)

辛辛那提藝術博物館 首席文物修復員塞雷娜·厄里 (Serena Urry)5月對館內1955年珍藏迄今的法國畫家保羅·塞尚 (Paul Cézanne) 油畫「麵包和雞蛋 靜物」(Still Life with Bread and Eggs)進行例行檢查時，因覺得有些蹊蹺，用X光機掃描畫作本身，赫然發現畫布表層下方藏了另一層男子畫像，應該就是塞尚的自畫像。

塞尚油畫「麵包和雞蛋靜物」畫布表層下方藏了另一層男子畫像，辛辛那提藝術博物館將於20日起展出原畫及X光掃描圖。(取自辛辛那提藝術博物館臉書)

這項重大發現令博物館大為驚喜，20日起，這幅塞尚於1865年完成的現實主義風格畫作「麵包和雞蛋靜物」將與X光圖像並陳，一起重返公眾視野。未來館方將進一步掃描分析，以解開畫中「暗藏」塞尚自畫像的各種疑團。

厄里表示，她先是發現該畫的小裂縫主要集中在兩個特定區域，而非均勻分布在畫布上；而且，裂縫透出微小的白色閃光，與塞尚「黑暗」藝術時期的深沉色調形成鮮明對比。厄里於是決定一探「畫下究竟」，請當地醫療公司將一台可攜式X光機帶到博物館，對這幅2.5呎寬的油畫分幾部分掃描。

當掃描垂直旋轉90度時，那些白色斑點呈現出一名男子的圖像，眼睛、髮際線和肩膀是黑色斑點。厄里和博物館同事從畫中人物的身體姿勢，認為這正是塞尚本人。果真如此，這將是最早記錄塞尚本人的繪畫之一。1839年出生的塞尚完成此靜物畫時，年方20餘歲。他創作過至少20多幅自畫像，但大部分是用鉛筆繪製。

「我們正努力發掘這幅肖像的繪製過程，一切才正開始，」辛辛那提藝術博物館歐洲繪畫、雕塑 和素描館長彼得．貝爾(Peter Jonathan Bell)表示，「我們將與世界各地的塞尚專家合作辨識、進行成像和技術分析，以了解肖像的樣貌和它是如何完成的。這些資訊拼湊起來，可以讓我們更理解這位偉大藝術家的早期繪畫生涯。」

厄里猜測，有可能是畫家突然受到靈感啟發並「需要一塊畫布」，只是在該畫布上開始創作靜物畫以前，塞尚沒有刮除掉太多原畫的顏料。

但還有許多其他問題待解，包括塞尚使用什麼顏色創作自畫像以及原始肖像的完整程度。博物館專家希望以多光譜成像等先進掃描過程來分析，藉由評估人眼不可見的紋理，揭示可能的筆觸。

辛辛那提藝術博物館原本珍藏兩幅塞尚畫作，發現這幅「畫中畫」之後，「我們有了三幅塞尚的畫作」。