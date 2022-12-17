聯邦上訴法院裁定：禁止依第42卷令驅逐無證客
聯邦上訴法院16日晚裁定，拜登政府有權在本月21日終止前總統川普2020年3月發布的美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定，允許申請庇護的外國人入境美國，國土安全部預期將會有更多無證移民獲釋來美；德州一名國會議員更引述邊境人員的估計，指目前在邊境已約有5萬人等候進入美國，如何應對將會增加的無證移民，目前仍未可知。
僅在今年Title 42 已被引用240萬次，把前來申請難民身分的無證移民以防疫為由當場遣返。華盛頓一名聯邦法官早前裁定Title 42在12月21日到期，但國安部公布的一份七頁文件中，只表示到時會有大量無證移民進入美國，卻未提到如何應對。
今年4月，國安部為了加快處理邊境的無證移民，增加人手及臨時增加拘留帳篷，加強對走私人口的刑事起訴，現在這些做法會如何處理也沒提及。
德州民主黨籍國會眾議員庫艾勒(Henry Cuellar)15日表示，海關及邊境保護局(CBP)官員告知他，一旦Title 42 取消，將有約5萬名無證移民入境。
為了應對蜂湧而至的無證移民，CBP官員表示已制定額外措施，但庫艾勒指CBP並沒有透露詳情，他相信在取消Title 42之後的第一周將會出現大混亂。
庫艾勒又說，當局計畫接納那些通過入境口岸尋求庇護的人，但除官方關口之外，非法入境的人仍會被遣返回墨西哥。但對於那些來自墨西哥不接納的國家的無證移民，例如古巴及尼加拉瓜人，如何遣返他們仍然不清楚。
德州艾爾帕索(El Paso)專門協助無證移民的律師帕拉佐(Nicolas Palazzo)指出，該鎮的CBP人員目前每天只能讓70名獲豁免Title 42的人入境，他質疑將如何處理大量申請者。
他又說，除非他們的處理能力顯著提高，否則通過官方過境點的無證移民可能會獲告知，要等待一年左右的時間才能得到預約到移民法庭。
CBP在其最新評估中承認，長期以來，處理無證移民已超過其資源與設施負荷，而額外的增加將更進一步造成壓力及過度擁擠。
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