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聯邦上訴法院裁定：禁止依第42卷令驅逐無證客

編譯盧炯燊／綜合16日電
美國在新冠疫情爆發後以公共衛生為由阻擋尋求庇護的無證移民入境。圖為大批中南美洲民眾本周在美墨邊境等待入境。(美聯社)
美國在新冠疫情爆發後以公共衛生為由阻擋尋求庇護的無證移民入境。圖為大批中南美洲民眾本周在美墨邊境等待入境。(美聯社)

聯邦上訴法院16日晚裁定，拜登政府有權在本月21日終止前總統川普2020年3月發布的美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定，允許申請庇護的外國人入境美國，國土安全部預期將會有更多無證移民獲釋來美；德州一名國會議員更引述邊境人員的估計，指目前在邊境已約有5萬人等候進入美國，如何應對將會增加的無證移民，目前仍未可知。

僅在今年Title 42 已被引用240萬次，把前來申請難民身分的無證移民以防疫為由當場遣返。華盛頓一名聯邦法官早前裁定Title 42在12月21日到期，但國安部公布的一份七頁文件中，只表示到時會有大量無證移民進入美國，卻未提到如何應對。

今年4月，國安部為了加快處理邊境的無證移民，增加人手及臨時增加拘留帳篷，加強對走私人口的刑事起訴，現在這些做法會如何處理也沒提及。

德州民主黨籍國會眾議員庫艾勒(Henry Cuellar)15日表示，海關及邊境保護局(CBP)官員告知他，一旦Title 42 取消，將有約5萬名無證移民入境。

為了應對蜂湧而至的無證移民，CBP官員表示已制定額外措施，但庫艾勒指CBP並沒有透露詳情，他相信在取消Title 42之後的第一周將會出現大混亂。

庫艾勒又說，當局計畫接納那些通過入境口岸尋求庇護的人，但除官方關口之外，非法入境的人仍會被遣返回墨西哥。但對於那些來自墨西哥不接納的國家的無證移民，例如古巴及尼加拉瓜人，如何遣返他們仍然不清楚。

德州艾爾帕索(El Paso)專門協助無證移民的律師帕拉佐(Nicolas Palazzo)指出，該鎮的CBP人員目前每天只能讓70名獲豁免Title 42的人入境，他質疑將如何處理大量申請者。

他又說，除非他們的處理能力顯著提高，否則通過官方過境點的無證移民可能會獲告知，要等待一年左右的時間才能得到預約到移民法庭。

CBP在其最新評估中承認，長期以來，處理無證移民已超過其資源與設施負荷，而額外的增加將更進一步造成壓力及過度擁擠。

移民 CBP 邊境

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