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人道關懷奉獻21年 安潔莉娜裘莉 請辭聯合國難民特使

編譯徐薏茹／綜合16日電
已擔任聯合國難民特使21年的好萊塢女星安潔莉娜裘莉21日宣布將卸下此職。圖為她2019年6月訪問位於哥倫比亞與委內瑞拉邊境的難民營。(Getty Images)
已擔任聯合國難民特使21年的好萊塢女星安潔莉娜裘莉21日宣布將卸下此職。圖為她2019年6月訪問位於哥倫比亞與委內瑞拉邊境的難民營。(Getty Images)

聯合國難民署(UNHCR)與長年投入公益事業的好萊塢女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)16日發布聯合聲明，宣布裘莉將卸下21年的聯合國難民特使身分，未來投入到更廣泛的人道及人權議題領域。

裘莉在聲明中說：「在接下來幾年我將繼續盡我所能支持難民及其他流離失所的人們。」她表示感覺是時候「以不同的方式工作」，直接與難民及地方組織交流。

裘莉2001年與聯合國難民署合作，開始訪問難民營，同年被指派為UNHCR親善大使，2012年被任命為特使；聲明稿指出裘莉執行超過60次實地任務，見證磨難、希望及復原力。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪(Filippo Grandi)表示：「在與UNHCR經歷一段漫長且成功的時光後，我理解她渴望轉變參與方式，並支持她的決定。我知道難民事業將繼續留在她心中，而我肯定她將帶著相同的熱情及注意力到更廣泛的人道事務上。」

上個月在英國「衛報」(The Guardian)刊登的一篇社論中，裘莉暗示對於在衝突中終結性暴力方面缺乏全球進展感到沮喪。

2017年裘莉曾在日內瓦的演說中描述聯合國「不完美」，但她也為聯合國辯護，表示聯合國需要支持。

之後裘莉敦促聯合國建立一個永久的獨立調查單位，收集和評估被指控戰爭罪、危害人類罪及其他侵害人權案件的證據；2019年在聯合國總部推動這一目標時，裘莉向美聯社透露，推動婦女平權、打擊不公以及幫助難民是她人生中僅次於兒女最重要的事。

去年裘莉接受採訪美聯社表示，她擔心全球人民流離失所的情況加劇會導致更多的不穩定，並說政府必須做點事從問題根源解決衝突。

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