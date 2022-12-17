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釋囚格林納 將重返籃壇 感謝各界關愛 願協助其他人質獲釋

記者張聲肇／綜合報導
格林納16日在個人Instagram帳號貼出兩張照片，顯示她獲釋後重新踏上美國土地的第一步，以及和同婚妻子熱情相擁的畫面。她並且發文感謝每一位幫助她的人。(路透)
格林納16日在個人Instagram帳號貼出兩張照片，顯示她獲釋後重新踏上美國土地的第一步，以及和同婚妻子熱情相擁的畫面。她並且發文感謝每一位幫助她的人。(路透)

俄國坐牢十個月，經兩國換囚獲釋的美國女籃WNBA球員格林納(Brittney Griner)，返國一周後，16日首度發聲表示，感恩各界的關愛，也感謝拜登總統讓她回了家；她也表示將重返籃壇。

她在Instagram上說，「回家的感覺真好！」「過去10個月，每一個轉折對我都是一大艱辛歷程，我依靠我的信仰，也承蒙大家的關愛，讓我得以度過難關。我打從心底，謝謝您和每一位幫助我的人。」

她今年2月17日赴俄國時，在機場因行李中的電子菸被查出含有大麻成分而遭到逮捕、判刑九年，轉到偏遠監獄服刑。美國政府認定這是場冤獄，極力搶救，一度還洩露和俄國達成「重大協議」，可讓她和另一被逮捕判刑的美國人、前海軍陸戰隊員魏倫(Paul Whelan)一起獲釋，最後美國釋放軍火商布特，卻只換回格林納。

格林納說，「拜登總統，您把我帶回家來了，我明白，您承諾也會把魏倫和全部被羈押的美國人帶回家。我一定會善用我的平台，盡我能力幫助您。我也鼓勵曾助我回家的人，繼續努力，讓所有美國人回到家裡。每一個家庭都應完整無缺」。

她也感謝接她回到德州的軍方以及醫療團隊，再過一陣子的調整適應，她會回家和家人團聚。

WNBA總裁恩格爾貝特(Cathy Engelbert)說，會給格林納足夠的時間去決定是否繼續打球。格林納明確表示，要回到鳳凰城水星隊，參加本季的比賽。她也想趁打球的機會，再度向所有曾經替她爭取自由、寫信呼籲和上傳救她出獄訊息到網路上的人，表示感恩。

恩格爾貝特15日接受美聯社訪問時表示，12月8日獲釋的格林納，能在年底假期前返回美國，再好不過了，「對認識她的人來講，這是絕妙的故事」。

水星隊新球季第一場外地比賽訂於明年5月19日和洛杉磯火花隊較勁；兩天後，在主場出戰芝加哥天空隊。

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