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眾院民主黨本屆會期尾聲 料表決公布「川普稅表」

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「夢想生」保護法延宕 60萬人：我們還要等多久，才能當永久居民

記者張聲肇／綜合報導

拜登總統應允的「夢想生」(Dreamers)保護法在國會前途未卜，60萬人為自己居留美國的合法性擔心不已；三歲就從墨西哥來美，如今已31歲的莫芮諾(Addinelly Moreno Soto)和她丈夫特地從德州聖安東尼奧到華府，和200多名移民權益倡議人士一起努力，希望國會在本會期結束前，通過延遲遞解「夢想生」出境的法案。

她倆夫妻想見到德州共和黨籍國會眾議員孔寧(John Cornyn)，希望孔寧遊說共和黨團，支持這項在國會延宕十年的法案。

但她說，孔寧不願見她和為移民發聲的人士；孔寧的幕僚說，他要看完各版法案全文，才決定是否支持。

這批自幼抵美，英語流利，大部分也有正當職業，甚至已成家立業的「夢想生」，沒有居留權，不但無法歸化為公民，也有被遣送出境的風險；2012年政府訂立了DACA(童年抵美暫緩遣返計畫)如今有59萬4000人登記，獲得暫時保護。

莫芮諾夫婦2012年就登記，如今有兩個分別為兩歲和三歲的兒子是美國公民。「我們還要等多久，才能證明我們配當美國的永久居民？這點令人沮喪不說，我已經有小孩了，小孩怎麼辦？」

德州和部分由共和黨人擔任州檢察長的州不承認DACA的法律效力，向法院提出訴訟；川普在任時曾想逕自廢止，也受到司法挑戰；拜登上台後，不斷向夢想生和他們的家人保證會保護他們。

剛脫離民主黨的亞利桑納州參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)和北卡州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)最近連署提出綜合邊境管理與允許200萬「夢想生」入籍的法案，但眾院民主黨團內有人對此案有意見。目前參院兩黨席次勢均力敵，該法案不但得說服所有民主黨人，還需要10名共和黨參議員支持，才可能通過。

路透報導，參院不可能在年底前表決席納瑪和提里斯的提案。

共和黨 夢想生 德州

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