馬斯克狂賣特斯拉股票挨轟 投資人不滿老闆忙著經營推特

馬斯克三天狂賣2200萬股、約36億元特斯拉股票，引起特斯拉投資人強烈不滿。(美聯社)

特斯拉 電動車老闆馬斯克 (Elon Musk)買下社媒平台推特 後，花太多時間在推特上，又陸續大賣特斯拉股票，公司市值從1兆元跌到剩下一半，特斯拉不少投資人甚表不滿。

馬斯克從4月到本月15日總共賣了價值230億元特斯拉股票，僅本周三天內就狂賣2200萬股，套現35億8000萬元。特斯拉15日收盤價157.06元，比14日156.80略漲，優於大盤的表現；但比起今年春季高峰，他確認要買下推特時，市值已剩不到5000億元。

特斯拉投資人擔心馬斯克一人身兼數職，會影響汽車業務，呼籲他放下部分企業的主管職。贊成他經營推特的特斯拉投資人戈柏(Ross Gerber)推文要特斯拉董事會「醒過來」，｢計畫在哪兒？誰在經營特斯拉？馬斯克何時回來？」戈柏也呼籲特斯拉趁機逢低買回被馬斯克拉低的股票。

馬斯克13日曾表態，「保證讓特斯拉股東們從推特賺到長期利益。」

有人認為馬斯克大概是最後一次大量賣出特斯拉股票，維德布希證券公司分析師艾弗斯(Dan Ives)卻不以為然，因為馬斯克喊過太多次狼來了，喊完照樣大賣。

馬斯克接手推特後，把工作狂的精神帶到推特，不願「睡在辦公室」的員工，大可走路。他說，等他把推特的「核心工作倫理」建立穩當，他會「找別人來管理」推特。

因為馬斯克有太多企業要管，特斯拉提交給證管會的報告都承認這對該公司是一項風險，可是特斯拉卻仍然「高度依賴馬斯克擔任執行長。」

戈柏希望他花更多時間來經營電動車事業。另一拉投資人未來基金合夥人布萊克(Gary Black)建議特斯拉董事會強迫馬斯克趕快找人出任推特執行長，這樣他才有時間好好經營特斯拉。

布萊克怕馬斯克的政治見解會破壞特斯拉汽車的形象，「客戶不希望自己開的車子引發爭議。」投資人更怕馬斯克繼續賣特斯拉股票，去填推特的無底洞。