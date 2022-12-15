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加州大砍太陽能發電補助 平均減少75%

編譯季晶晶／綜合外電
加州15日大幅削減太陽能用戶將多餘電力賣回電網的補助。(美聯社)
加州15日大幅削減太陽能用戶將多餘電力賣回電網的補助。(美聯社)

加州公共事業委員會（CPUC）周四（15日）無異議通過表決，將大幅削減家庭和企業把屋頂太陽能發電的多餘電力賣給電力公司所能領取的補助。

對於太陽能用戶出售多餘電力，現有的補助方案支付零售電價的全額。但批評人士認為，這不符比例地偏袒較富裕用戶，傷害低收入居民，後者比較不可能擁有安裝太陽能板。太陽能業者和可再生能源倡導者則表示，降低補助將減緩裝設太陽能板的速度，阻礙加州因應氣候變遷的努力。

CPUC表決的提案上月已經公布，此案將改變淨計量電價（Net metering） 政策，太陽能用戶將多餘電力分享給電網的獎勵減少，金額取決於公用事業從替代來源購買清潔電力的所需成本。太陽能產業表示，付款可能平均銳減75%。

加州被廣泛認為是全美再生能源建設的領導者，上述決定備受矚目，其影響範圍將不只限於加州，也衝擊全美太陽能產業，特別是Sunrun、SunPower、Sunnova和特斯拉（Tesla）等耕耘住宅太陽能領域的公司。

加州約有150萬個家庭、企業和其他公用事業客戶擁有太陽能系統，估計再生能源發電量達12,000百萬瓩。

能源研究公司Wood MacKenzie今年稍早公布報告估計，加州太陽能獎勵計畫的改變，到2024年恐讓加州太陽能市場的規模減半。

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