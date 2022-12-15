說好的言論自由？推特停權紐時、華為等數名記者帳戶

推特15日暫時停權好幾位記者的帳戶。(路透)

路透報導，推特 15日暫時停權好幾位記者的帳戶，包括紐約時報與華盛頓郵報的記者，這些記者的帳戶頁面顯示「帳戶已遭暫停」的通知。

路透無法立刻查清這些帳戶為何會遭停權，但所有遭停權帳戶的記者，近幾個月都曾報導推特新老闆馬斯克 的新聞、以及他對推特的調整。

帳戶遭停權的記者，包括紐時的Ryan Mac、華郵的Drew Harwell、CNN的Donie O'Sullivan、以及Mashable的Matt Binder，報導美國政策與政治的獨立記者Aaron Rupar帳戶也被停權。

馬斯克在回應這些遭停權帳戶的推文表示：「同樣的追蹤規範也適用於『記者』，就像所有人一樣。」他也說：「整天批評我完全沒問題，但追蹤我的即時地點、危及我的家人，就不是這樣。」推特並未立即回覆路透請求置評的要求。

紐時發言人表示，好幾位知名記者的帳戶遭停權的行為，既令人質疑也令人遺憾，紐時和Ryan Mac都還沒收到為何這會發生的說明，「我們希望所有這些記者的帳戶都能恢復，推特也能提供對此行為的令人滿意解釋」。

推特15日也停權即時追蹤馬斯克私人飛機動態的帳戶「@elonjet」。一個月前，他才說，他對言論自由的承諾延伸到不會禁止帳戶。

在馬斯克收購推特後，另一家社群媒體 Mastodon竄紅，而該公司的推特帳戶也被停權。路透無法立刻取得Mastodon的回應。

推特的新任與安全部門新任主管Ella Irwin說，推特現在正學著以自動化評估內容，搭配特定人工審查，並且偏好限制內容的流通，而非立刻移除某些言論。