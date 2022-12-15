我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保障動保權益 紐約州立法「禁寵物店賣狗、貓和兔子」

世足賽／冠軍賽生變？梅西缺席訓練 爆「左大腿不適」

未來5年電力短缺高風險區 加州、中西部入列

編譯林奇賢／綜合外電
最新報告顯示，美國電網正被推向崩潰邊緣，加州、中西部和中南部的一些地方，都屬於電力短缺的「高風險」地區。(美聯社)
最新報告顯示，美國電網正被推向崩潰邊緣，加州、中西部和中南部的一些地方，都屬於電力短缺的「高風險」地區。(美聯社)

最新報告顯示，美國電網正被推向崩潰邊緣，加州、中西部和中南部的一些地方，都屬於電力短缺的「高風險」地區。台積電亞歷桑納州廠所在的西南部，如果遇到嚴重炎熱天氣，缺電風險也會升高。

CNBC報導，根據北美電力可靠度公司（NERC）15日發布的第54份年度評估，地圖上以紅色標示的高風險地區，在「正常用電尖峰情況」可能出現電力短缺。缺電原因各不相同。

NERC可靠性評估經理奧森（Mark Olson）表示，美國中西部和加拿大安大略省的問題在於，退役機組的發電量比添置的機組多。自2018年以來，該地區就預計會出現能源短缺。

奧森也說，加州有如此風險，是因為「多變的能源組合」和「需求的變動性」，意味加州使用大量再生能源，而再生能源發電無法配合民眾高峰需求出現的時間點。

美國中西部多數其他地區和西部其餘地方，都是「風險升高」地區（在地圖上標為黃色），代表極端情況下會遭遇電力短缺，例如惡劣天氣、或炎熱氣溫下每個人都開冷氣。在新英格蘭州，冬季用天然氣發電會造成風險升高。

奧森表示：「天然氣存量可能不夠，導致使用備用燃料、貯存的液態燃料，要長時間維持足夠的（天然氣）燃料存量有其風險。」

當用電需求高、風力發電量低，台積電亞歷桑那州廠所在的西南部也可能缺電。

NERC可靠性評估主任莫拉（John Moura）表示：「從電力產業的觀點來看，我們正處於非常時期。」

因應氣候變遷的意識高漲，促使電力公司逐漸汰除化石燃料產生的能源。風電、太陽能等再生能源雖不會導致氣候變遷，但會有不發電的時間，例如天黑或無風時。

莫拉還說，再生能源的發電設施不一定能建在需求所在地，有別於化石燃料可以在接近用電處運送和燃燒。這意味需要更多輸電線路，而建造可能需要7-15年的時間。

根據NERC，另一個值得注意的領域是，加密貨幣挖礦的電力需求增加，以及規挖礦能源用量的必要性，而天候因素也是加劇電網壓力的原因之一。

加州 天然氣 台積電

上一則

美每年25萬人死於「急診誤診」？研究遭批誤導

下一則

甘迺迪遇刺案 公開1.3萬份密件 仍難平息陰謀論

延伸閱讀

反仇恨行動聯盟研討會 傳播真相揭露虛假訊息

反仇恨行動聯盟研討會 傳播真相揭露虛假訊息
加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多
南加喜見雨雪降臨 暫時脫旱

南加喜見雨雪降臨 暫時脫旱
桃園市、長堤市越洋視訊 結姊妹市

桃園市、長堤市越洋視訊 結姊妹市

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜