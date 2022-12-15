未來5年電力短缺高風險區 加州、中西部入列

最新報告顯示，美國電網正被推向崩潰邊緣，加州、中西部和中南部的一些地方，都屬於電力短缺的「高風險」地區。(美聯社)

最新報告顯示，美國電網正被推向崩潰邊緣，加州 、中西部和中南部的一些地方，都屬於電力短缺的「高風險」地區。台積電 亞歷桑納州廠所在的西南部，如果遇到嚴重炎熱天氣，缺電風險也會升高。

CNBC報導，根據北美電力可靠度公司（NERC）15日發布的第54份年度評估，地圖上以紅色標示的高風險地區，在「正常用電尖峰情況」可能出現電力短缺。缺電原因各不相同。

NERC可靠性評估經理奧森（Mark Olson）表示，美國中西部和加拿大安大略省的問題在於，退役機組的發電量比添置的機組多。自2018年以來，該地區就預計會出現能源短缺。

奧森也說，加州有如此風險，是因為「多變的能源組合」和「需求的變動性」，意味加州使用大量再生能源，而再生能源發電無法配合民眾高峰需求出現的時間點。

美國中西部多數其他地區和西部其餘地方，都是「風險升高」地區（在地圖上標為黃色），代表極端情況下會遭遇電力短缺，例如惡劣天氣、或炎熱氣溫下每個人都開冷氣。在新英格蘭州，冬季用天然氣 發電會造成風險升高。

奧森表示：「天然氣存量可能不夠，導致使用備用燃料、貯存的液態燃料，要長時間維持足夠的（天然氣）燃料存量有其風險。」

當用電需求高、風力發電量低，台積電亞歷桑那州廠所在的西南部也可能缺電。

NERC可靠性評估主任莫拉（John Moura）表示：「從電力產業的觀點來看，我們正處於非常時期。」

因應氣候變遷的意識高漲，促使電力公司逐漸汰除化石燃料產生的能源。風電、太陽能等再生能源雖不會導致氣候變遷，但會有不發電的時間，例如天黑或無風時。

莫拉還說，再生能源的發電設施不一定能建在需求所在地，有別於化石燃料可以在接近用電處運送和燃燒。這意味需要更多輸電線路，而建造可能需要7-15年的時間。

根據NERC，另一個值得注意的領域是，加密貨幣挖礦的電力需求增加，以及規挖礦能源用量的必要性，而天候因素也是加劇電網壓力的原因之一。