美每年25萬人死於「急診誤診」？研究遭批誤導

根據約翰霍普金斯大學一項研究報告，每年有740萬美國人在送急診時被誤診，多達25萬人因此死亡。（美聯社）

美國政府分析發現，每年有25萬人死於急診室醫生誤診，另37萬人也因誤診承受「嚴重傷害」；分析並發現，女性和有色人種遭誤診的機率比其他族群高出20-30%。

健保研究與品質局(Agency for Healthcare Research and Quality)15日發布的報告指出，每年約有1.3億人次送醫急診，其中740萬人被誤診，包括沒診斷出中風 、敗血症、肺炎等重症，導致多達25萬人因而喪命。

該局委託約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)分析20年的住院資料，以檢視誤診率有多高，以及哪些症狀最容易被誤診；但因資料包含不少歐洲和加拿大案例，美國醫學 機構人員認為上述結論不夠精確。

整體而言，誤診案例相當罕見，多數因為病人自己描述症狀錯誤，例如中風的人說房間在旋轉，才導致醫生誤診。

另外，資淺醫生可能無法立即判斷，呼吸急促的年輕女性可能心臟病 發，也無法馬上看出背痛可能是脊椎膿瘡。

報告作者之一、約翰霍普金斯大學神經科學者紐曼-托克(David E. Newman-Toker)說，本研究的發現凸顯嚴肅看待誤診問題的必要：哪些地方最容易出錯，哪種訓練、技術、支援可讓急診室的醫生避免出錯；他說，「重點絕對不是責怪急診室醫生」。

改進醫療診斷學會會長華德-羅賓遜(Jennie Ward-Robinson)說，女性和有色人種遭誤診的機率比其他族群高雖不讓人驚訝，卻也凸顯平等對待各色各樣病患的必要，急診室的核心與基本要求必須是「平等」。

代表急診醫生的各社團強烈批評這份研究報告，美國急診醫師學會會長克瑞斯多福·康(Christopher S. Kang)說，這份報告不只從相關文獻推出「誤導、不完整且錯誤」的結論，更是「不準確地描述且不必要地蔑視美國急診醫學實行現況」。

他說，就如各醫學專科，急診醫療的診斷準確度，誠然大有改善的餘地，「我們這些在急診室工作的醫生，也都承諾不斷改進對病患的照護，減少診斷錯誤。」

報告作者之一，本身也是急診室醫師的彼得森(Susan M. Peterson)說，有必要將研究集中於美國本身的情況。