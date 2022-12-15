言論自由食言？推特關閉追蹤馬斯克飛機帳號

推特 (Twitter)新東主馬斯克 (Elon Musk)入主推特之初，高舉言論自由大旗，即使一個長期追蹤他私人飛機動向的帳戶也可以繼續保有發表的權利；但這個代號為「伊隆噴射機」@elonjet的推特帳號的「言論自由」不再，所有推文從14日起全部被刪除；截至被關閉前一天，該帳戶擁有 52萬6000多名追隨者。

馬斯克11月6日發推文強調言論自由時曾說，「甚至不會禁止追蹤我私人飛機的帳戶，即便直接冒著人身安全風險」。

如今點擊@elonjet，將出現「帳戶已暫停」的告示，並稱「推特暫停違反規則的帳戶」。

這個帳戶是2020年由大學生史威尼 (Jack Sweeney) 創建，利用公開航班數據自動發布馬斯克名下灣流型噴射機(Gulfstream)飛航資訊，附上地圖、燃料消耗量和碳排放量。

史威尼在個人推特帳號發布截圖，顯示推特通知@elonjet帳號已被永久停權。

史威尼利用類似機器人帳號追踪多位名人的飛機動態；追踪比爾蓋茨(Bill Gates)、貝佐斯(Jeff Bezos)和俄羅斯寡頭私人飛機的推特帳號目前仍在，他在臉書和 Instagram等社群 平台追踪馬斯克私人飛機的帳號也還在運作。

史威尼幾天前曾指責推特在馬斯克使用過濾技術隱藏他的推文，並揭露內部通訊顯示一推特高管命令團隊壓制該帳號的影響力。

去年11月，馬斯克曾傳訊息給史威尼，問他「能不能關閉帳號」，還說「這有安全風險」。馬斯克最後甚至表示願意支付5000元給史威尼，以換取關閉@elonjet帳號，以免有「瘋子」追蹤他的動向。

史威尼在接受媒體訪問時指稱，他拒絕了馬斯克。他表示：「5000元不足以換取我從中得到的收穫。錢沒法取代任何東西，比如樂趣。」