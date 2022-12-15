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換俘獲釋 美退伍退伍軍人離開烏克蘭俄占區 想念花生醬三明治

編譯孫梁／綜合14日電

國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)14日證實，美國空軍退伍軍人穆雷克奇(Suedi Murekezi)在烏克蘭俄羅斯的換俘行動中獲釋，烏方軍情人員陪同他離開烏克蘭的俄控區，正在前往基輔的路上。

烏克蘭南部城市扎波羅熱的交戰雙方14日同意中午停火兩小時，以便交換數十名戰俘，穆雷克奇是其中之一，作為換俘條件，他被帶離俄占區。美國廣播公司(ABC)記者跟隨烏軍一隊軍車進入該地，見證了換俘行動。

穆雷克奇來自明尼蘇達州，2018年以來一直住在烏克蘭。他的親友告訴「華盛頓郵報」，烏克蘭的親俄勢力6月在曾被俄軍占領的赫爾松市逮捕穆雷克奇，指控他參與支持烏克蘭的抗議活動。

穆雷克奇被捕後關在地下室數周，他稱期間受到虐待，遭受過電擊和毆打，地下室有如行刑室。他後來被轉到頓涅茨克市監獄關押三個月，被俄羅斯人釋放後，他因為沒有美國護照而一直被困在俄占區，住在頓涅茨克。

穆雷克奇說，俄羅斯人指控他是中央情報局(CIA)特務，他與其他被關押的美國人只得到極少食物和飲水。在被問到返回明尼蘇達州家鄉後最期待什麼食物時，他回答是花生醬三明治。

換俘後離開俄占區接受ABC專訪時，穆雷克奇表示被困在頓涅茨克期間，他對未來和自己的一切都感到極不確定，現在很高興回到烏克蘭控制區成為自由人。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長說，穆雷克奇是與64名在頓涅茨克和盧甘斯克作戰的烏軍被俘士兵一起被換回，俄方還交還四具烏軍士兵的遺體。

穆雷克奇獲釋前數日，國家女子籃球協會(WNBA)球星格林納(Brittney Griner)在美俄一對一換囚中獲釋，交換的俄羅斯人是軍火商波特(Viktor Bout)。

俄羅斯入侵烏克蘭後，穆雷克奇是被俄羅斯和親俄力量逮捕和俘虜的三名美國退伍軍人之一，另外兩人6月在哈爾科夫與烏軍並肩作戰中被俘，9月換俘時獲釋。至少兩名美國人在烏克蘭作戰時陣亡，但準確數字不明。

烏克蘭 俄羅斯 明尼蘇達州

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