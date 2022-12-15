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卸任倒數 俄勒岡州長特赦17死囚 改終身監禁不得假釋

編譯俞仲慈／綜合14日電
民主黨籍的俄勒岡州州長布朗在卸任前將17名死刑犯減為終身監禁，不得假釋，引發爭議。(美聯社)
民主黨籍的俄勒岡州州長布朗在卸任前將17名死刑犯減為終身監禁，不得假釋，引發爭議。(美聯社)

任期剩下不到一個月的俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)宣布將17名死刑犯的判決，減為終身監禁，但不得假釋，這項命令於14日生效。

民主黨籍的布朗2015年就職時曾表示，將維持前州長基茲哈柏(John Kitzhaber)暫停執行死刑的作法。布朗任內利用州長行政權赦免或減刑的次數，遠超過該州歷任首長。在新冠疫情高峰期，布朗釋放936名被監禁的囚犯，以防止疫情擴散。2020年野火肆虐該州期間，布朗也為協助滅火的43名受刑人減刑；今年11月，布朗更赦免超過4萬7000名有吸食大麻案底的前科犯。

布朗強調這項決定是基於她的信念，因為死刑是不道德且浪費納稅人金錢，更不會讓社區更安全。俄勒岡州最後一次執行死刑是在1997年，而過去50年，州政府僅處決了兩名死刑犯，因此死刑在俄勒岡州可謂名存實亡。然而州憲法仍保留死刑，而且未經公民投票不得取消。

布朗利用州長權力終結死刑的做法，引起俄勒岡州參議會共和黨領袖諾普(Tim Knopp)的不滿，「是否廢除死刑應該由選民來決定。俄勒岡州人民投票結束死刑了嗎？我不記得發生過這種情況。」痛斥這是州長和民主黨人違反俄勒岡人民意願的惡例。

克拉克馬斯(Clackamas)郡地方檢察官溫特沃斯(John Wentworth)也抨擊布朗此舉是繼續「踐踏」受害者的權利。

據統計，今年截至目前，美國已處決17名死刑犯，分別在奧克拉荷馬、亞利桑納、密蘇里、阿拉巴馬，以及德州，執行方式為注射藥劑。此外，除俄勒岡外，其他一些州也暫緩執行死刑。

俄勒岡州 疫情 投票

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