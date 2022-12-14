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馬斯克的Space X現在估值有多高？超越這家軍火之王

編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX發射獵鷹九號火箭，將NASA的「X射線偏振觀測衛星」送上太空，2021年12月9日資料照片。（美聯社）
SpaceX發射獵鷹九號火箭，將NASA的「X射線偏振觀測衛星」送上太空，2021年12月9日資料照片。（美聯社）

億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）的估值又達另一個里程碑，現在公司估值比生產F35戰鬥機的美國軍火巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司還要高。

華爾街日報報導，SpaceX已開始向市場行銷其員工股票，提出以每股77美元的價格出售這些股票，這一價格相應的SpaceX估值將達1400億美元左右，根據彭博資訊報導，這高於近一輪融資達到的約1250億美元估值。

SpaceX並不打算利用這次股票出售為公司提供可用於各種項目的新資金，而是讓員工有機會把手上的股份變現。前員工說，SpaceX會定期為在職員工和前員工提供出售持股的機會，為這檔非公開上市的股票提供流動性。

SpaceX估值大增12%至1400億美元，代表公司估值現在已超過軍火製造商洛克希德馬丁的1370億美元估值，成為西方世界中價值第三高的航太與國防業者，僅次於雷神技術公司（Raytheon Technologies）與波音公司（Boeing）。

洛克希德馬丁預期2022年營收約650億美元，SpaceX則因為不是上市公司，無須公開揭露財報，但該公司今年執行約60次火箭發射任務。火箭發射營收再加上星鏈（Starlink）衛星聯網服務可望使SpaceX的營收達數十億美元。

SpaceX仍然需要外部資金，因為目前可能還無法產生自由現金流。隨著星鏈獲得更多訂戶，可望產生自由現金流。

根據巴隆周刊報導，SpaceX公司估值大增可能為馬斯克增添70億美元的財富淨值，有助抵銷推特和特斯拉造成的財富損失。自從馬斯克完成收購推特後，自身的財富淨值已縮水約700億美元。

根據巴隆計算，馬斯克擁有的財富約1870億美元，其中包含在特斯拉、SpaceX、推特、無聊公司（Boring）與腦機介面新創公司Neuralin的持股。

SpaceX 馬斯克 股票

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