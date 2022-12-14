美擬提供烏克蘭愛國者防禦系統 對抗俄空中攻勢

美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，拜登 政府考慮提供烏克蘭 愛國者飛彈防禦系統，以對抗俄羅斯 的空中攻勢；這項決策進入最後階段，最快本周會公布。

烏克蘭一直呼籲美國支援先進的遠程防空系統，以有效攔截彈道飛彈、巡弋飛彈和戰機；愛國者系統被視為最有效的武器，且能保護在東歐地區的北約國家空域。

俄烏戰爭爆發後不久，美國就以「防禦性部署」為名，在北約領土上的波蘭部署兩套愛國者系統，但一直拒絕提供給烏克蘭軍隊使用。

美聯社報導，這是因為美國官員憂心，這項軍援會引發俄羅斯反應；且系統操作不易，最後可能由美軍自己操作系統，幫助烏克蘭對抗俄羅斯，這無異違反美國總統拜登一直堅持「美軍不會踏上烏克蘭戰場」的承諾。

知情人士告訴CNN，由於俄羅斯的不斷持續攻擊，促使美國政府考慮供應這項武器；這項決定還需要國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和拜登總統批准。

CNN報導，尚不清楚美國會提供多少飛彈發射器，而一套愛國者系統包含偵監雷達、電腦、發電設備、交戰控制台，以及最多8組發射器，每組搭載4枚飛彈；此外，這套系統需要數十人操作，且訓練時間需要數月。

CNN引述知情官員說法指，一旦計畫確認，就可以很快送出這套系統，美軍將會在德國的美國陸軍基地訓練烏克蘭軍隊操作。

多家美國媒體分別引述知情官員說法證實報導，但軍援的數量與規模還不明朗，有的說至少一套，有的報導就是一套。

美聯社報導，這些系統將出自五角大廈的庫存，從海外其他國家送過去。