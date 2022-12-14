美非峰會籠罩中國陰影 白宮允諾非洲：未來三年援助550億

49個非洲國家領袖和非洲聯盟，受邀參加13日在華盛頓舉行的美國非洲峰會。圖為美國國務卿布林肯（左一）會晤非洲聯盟主席、也是塞內加爾總統索爾（右二）。（美聯社）

49個非洲國家領袖和非洲聯盟受邀參加13日在華盛頓舉行的美國非洲峰會，儘管拜登 政府試圖減少外界的猜測，美非峰會的召開似乎是由於中國在非洲日益加深的影響力而促成，但這場華府近三年來所舉辦的最大國際會議上，依然被中國的巨大陰影所籠罩。

美非峰會被視為拜登總統與非洲領袖重新接觸的機會，美國要在非洲與中國的經濟競爭中，為非洲提供更好的選擇。商務部副部長格雷夫斯(Don Graves)承認，隨著中國在非洲的投資 大增，美國已經落後，但美國仍是非洲可以選擇的夥伴。他說：「我們的目光從非洲移開了，但美國投資人和企業要迎頭趕上，我們將為非洲帶來最好的技術、創新和最高標準，美國將協助夥伴國家而不是剝削他們。」

儘管非洲領袖經常抱怨被經濟強國忽視，但非洲快速增長的人口、豐富的自然資源以及在聯合國的龐大投票集團，對世界強權依然重要。美國調整對外政策，聚焦與中國的競爭後，非洲對美國的戰略意義重大。

白宮 宣布支持非洲聯盟成為20國集團的永久成員，白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國承諾未來三年向非洲提供550億元，「以應對在廣泛領域面臨的核心挑戰。而且美國今後三年的援非承諾，比其他任何國家都極為優惠。」

美國去年與撒哈拉以南非洲的貿易為449億元，比2019年增長22%，但這一地區的外國直接投資2021年下降5.3%，降至303億1000萬元。而中國與非洲的貿易去年是2540億元，對非洲的出口增加35%。

面對非洲在美國對外政策中處於次要地位的批評，拜登政府隱晦地指責中國，布林肯國務卿去年訪問奈及利亞時說，一些國家與非洲的基礎設施交易，經常具有不透明性和脅迫性，前副總統潘斯更譴責中國在非洲和其他地區推行債務外交。

在被問到美非峰會是否討論中國參與非洲事務時，白宮發言人氣沖沖地說：「峰會是討論非洲議題，不是中國。」

但五角大廈承認，中國加強在非洲設立軍事基地並與非洲經濟關係更加緊密，都加深了美國的安全憂慮，限制了美軍與非洲國家的合作。美方官員表示，雖然美國不能也不會告訴非洲國家遠離中國，但會明確表示允許中國興建軍事基地和使用中國電訊系統，將傷害他們與美國的軍事關係。