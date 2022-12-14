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華盛頓州平價健保擴及無證移民 拜登政府點頭

記者顏伶如／綜合報導

華盛頓州申請擴大「可負擔健保法」(Affordable Care Act)架構將全州所有居民納入，不論居民是否擁有合法移民身分，已經獲得拜登政府批准。

衛生部與財政部根據「可負擔健保法」第1332節，核准華盛頓州今年5月提出的「州創新豁免」(State Innovation Waiver)。

該法條規定，在「可負擔健保法」架構保護範圍之下，州政府若對提供平價健保提出「創新策略」(innovative strategies)，可向聯邦政府申請豁免。

根據「可負擔健保法」規定，在美國非法居留的移民並不適用平價健保。華盛頓州提出豁免申請的關鍵便在取消移民身分的資格限制。

華盛頓州的申請獲得衛生部與財政部批准之後，未來所有華州居民不論是否擁有合法移民身分，都可以參加平價健保、平價牙齒保險以及州政府推出的平價健保。

衛生部與財政部發表聯合聲明指出，豁免條款將可協助華盛頓州推動改善健康品質、降低族裔資源分配不均的目標，讓原本無保民眾也可以透過「華盛頓州健康福利交易平台」(Washington Health Benefit Exchange)參加平價健保，已經參加平價健保的民眾則不會因此面臨開銷增加。

如果華盛頓州同意遵守衛生部、財政部訂定的特定規範與條件，豁免條款將從2024年初開始生效，效期到2028年底為止。

截至目前為止，全美還有其他20州正在申請或已經獲准「可負擔健保法」第1332節豁免，包括阿拉斯加州、喬治亞州、新罕布夏州、明尼蘇達州、賓州等。申請遭到拒絕的幾個案例當中，聯邦政府拒絕理由是州政府提出的申請資料並不齊全。

科羅拉多州已經申請豁免獲准的模式與華盛頓州類似，都是將平價健保擴大提供給無證移民，兩州計畫的差別之處則是，科州是將州政府提供的平價健保擴大提供給無證移民，並不涉及聯邦政府的平價健保。

健保 華盛頓州 移民

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