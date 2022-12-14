我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

SUV碰撞測試 幾乎過不了新標準 僅2車款後座安全「良好」

編譯洪毅／綜合13日電
高速公路安全保險機構12日發布新的小型多功能車碰撞測試結果，只有兩款獲評最高等級的「良好」，其中之一是福特的Escape。（美聯社）
高速公路安全保險機構12日發布新的小型多功能車碰撞測試結果，只有兩款獲評最高等級的「良好」，其中之一是福特的Escape。（美聯社）

高速公路安全保險機構(Insurance Institute for Highway Safety，IIHS)12日發布新的小型多功能車(SUV)碰撞測試結果，由於IIHS更新測試標準，更關注後座乘客安全，導致很多SUV車款無法列為「安全」的評級。

IIHS於12日發布的測試結果，只有福特(Ford)的Escape與富豪(Volvo)的XC40車型的安全性列為最高等級的「良好」；豐田(Toyota)的RAV4為「可接受的」；奧迪(Audi)的Q3、日產(Nissan)的Rogue、速霸陸(Subaru)的Forester列為「勉強可接受」。

別克(Buick)的Encore、雪佛蘭(Chevrolet)的Equinox、本田(Honda)的CR-V及HR-V、現代(Hyundai)的Tucson、吉普(Jeep)的Compass及Renegade、馬自達(Mazda)的CX-5、三菱(Mitsubishi)的Eclipse Cross皆被列為「差」。

這些車款是美國銷售量最高的15款小型SUV，占所有新車銷售的23.4%。

IIHS主席哈奇(David Harkey)表示，測試結果不代表車子變得不安全，而是新的測試標準更關注於後座乘客，導致後座乘客遭受致命傷的風險變得比前座乘客高46%，例如後座的安全帶容易在發生意外時傷到頭部及頸部，或是過於繃緊腹部而導致內傷。

哈奇表示，IIHS於1995年引進正面碰撞測試時，大多數的車款安全性都被列為「差」或「勉強可接受」，結果過去幾十年來，車廠在結構、安全氣囊、安全帶等設計，都讓前排乘客處於更安全的地位，讓所有主要SUV一度都獲得「良好」的評級。

哈奇表示，多年來，他們的測試結果會影響到新款汽車的安全設計，例如現在，愈來愈多車廠為後座安全帶加裝感應裝置，若發生碰撞時，安全帶會有所放鬆，將乘客固定在適當範圍內的位置，並減慢慣性之下的速度。

哈奇表示，他希望車廠會像過去那樣，對他們的測試結果有所回應。

SUV 本田 豐田

上一則

珍貴10秒鐘…來自火星的聲音 「毅力號」錄到塵捲風呼嘯

延伸閱讀

聖荷西今年車禍已死61人 創25年新高

聖荷西今年車禍已死61人 創25年新高
雪佛蘭電動SUV 預訂第一批已售罄

雪佛蘭電動SUV 預訂第一批已售罄
油門當煞車 老婦衝進郵局撞死人

油門當煞車 老婦衝進郵局撞死人
軟體和安全帶出問題 特斯拉在中國召回8萬多輛車

軟體和安全帶出問題 特斯拉在中國召回8萬多輛車

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
美國廣播公司午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(左)和搭檔荷姆斯(右)爆出婚外情，兩人因此被暫時調離現職。(路透)

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

2022-12-06 14:15
陳明建為安娜堡密西根大學電機工程與電腦科學系教授。(密大臉書)

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

2022-12-06 10:26
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘