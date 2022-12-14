SUV碰撞測試 幾乎過不了新標準 僅2車款後座安全「良好」

高速公路安全保險機構12日發布新的小型多功能車碰撞測試結果，只有兩款獲評最高等級的「良好」，其中之一是福特的Escape。（美聯社）

高速公路安全保險機構(Insurance Institute for Highway Safety，IIHS)12日發布新的小型多功能車(SUV )碰撞測試結果，由於IIHS更新測試標準，更關注後座乘客安全，導致很多SUV車款無法列為「安全」的評級。

IIHS於12日發布的測試結果，只有福特(Ford)的Escape與富豪(Volvo)的XC40車型的安全性列為最高等級的「良好」；豐田 (Toyota)的RAV4為「可接受的」；奧迪(Audi)的Q3、日產(Nissan)的Rogue、速霸陸(Subaru)的Forester列為「勉強可接受」。

別克(Buick)的Encore、雪佛蘭(Chevrolet)的Equinox、本田 (Honda)的CR-V及HR-V、現代(Hyundai)的Tucson、吉普(Jeep)的Compass及Renegade、馬自達(Mazda)的CX-5、三菱(Mitsubishi)的Eclipse Cross皆被列為「差」。

這些車款是美國銷售量最高的15款小型SUV，占所有新車銷售的23.4%。

IIHS主席哈奇(David Harkey)表示，測試結果不代表車子變得不安全，而是新的測試標準更關注於後座乘客，導致後座乘客遭受致命傷的風險變得比前座乘客高46%，例如後座的安全帶容易在發生意外時傷到頭部及頸部，或是過於繃緊腹部而導致內傷。

哈奇表示，IIHS於1995年引進正面碰撞測試時，大多數的車款安全性都被列為「差」或「勉強可接受」，結果過去幾十年來，車廠在結構、安全氣囊、安全帶等設計，都讓前排乘客處於更安全的地位，讓所有主要SUV一度都獲得「良好」的評級。

哈奇表示，多年來，他們的測試結果會影響到新款汽車的安全設計，例如現在，愈來愈多車廠為後座安全帶加裝感應裝置，若發生碰撞時，安全帶會有所放鬆，將乘客固定在適當範圍內的位置，並減慢慣性之下的速度。

哈奇表示，他希望車廠會像過去那樣，對他們的測試結果有所回應。