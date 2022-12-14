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珍貴10秒鐘…來自火星的聲音 「毅力號」錄到塵捲風呼嘯

編譯彭尚興／綜合13日電
「毅力號」探測車從火星傳回十秒鐘的錄音檔，首次收錄到火星塵捲風的聲音。(美聯社)
「毅力號」探測車從火星傳回十秒鐘的錄音檔，首次收錄到火星塵捲風的聲音。(美聯社)

當塵捲風(dust devil)呼嘯過荒涼的火星表面，會是什麼樣的聲音？太空總署(NASA)13日公布了一段「毅力號」(Perseverance)探測車從紅色星球傳回的錄音檔，其中就包括了一小段「風聲」；這是人類首次收錄到火星上塵暴的聲音。

這段長約10秒鐘的錄音檔中，除了可以聽到塵捲風以每小時25哩的速度橫掃過火星表面，還有數百顆沙塵粒子撞擊探測車所發出的聲音。科學家指出，儘管火星大氣層較為稀薄，因此風速不如地球強勁，也較安靜，但火星塵捲風的聲音仍然和地球上的有驚人相似之處。

由於「毅力號」上的麥克風每隔數日才會開啟三分鐘，所以能夠捕捉到這場塵暴的聲音，「純粹是幸運」。參與設計製造麥克風的法國土魯斯大學(University of Toulouse)教授娜歐咪·梅鐸(Naomi Murdoch)指出，「這種機率大概是200分之一。」

這陣塵捲風發生在去年9月27日，當時除了麥克風之外，「毅力號」上的攝影機和氣象儀器也都收集到了資料，顯示這陣塵捲風的高度大約400呎、寬約80呎、風速約每秒16呎。

塵捲風是火星上常見的天氣現象，但在此之前，人類尚未聽過其呼嘯聲。去年「毅力號」傳回的錄音檔總共長達84分鐘，但是塵捲風的聲音只有10秒鐘。

這些錄音檔中還包括人類首次聽到的火星聲音，也就是火星上的風聲。科學家可利用這些聲音資料，瞭解火星上風的流動、大氣亂流，以及沙塵的移動。「證明聲學資料在太空探索中的珍貴價值，」梅鐸表示。

除了火星上的自然聲音之外，麥克風也錄進了機械所發出的聲響，例如「毅力號」行駛的聲音、採集岩石樣本的聲音，以及無人直升機「別緻號」(Ingenuity)在一旁伴飛的聲音。

火星 毅力號 太空

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