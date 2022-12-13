加州公投禁加味菸 菸草商興訟遭最高法院駁回

加州選民在上個月的期中選舉中投票通過禁止絕大部分加味菸草製品，但菸草公司挑戰，12日遭最高法院駁回。圖為舊金山一家商店陳列的加味菸檔案照。(美聯社)

美國最高法院12日駁回菸草業者要求中止加州 對調味菸草產品實施禁令的要求，該禁令於11月的公投 中獲得選民壓倒性支持。近三分之二的選民贊成禁止銷售包括從棉花糖口味電子菸到薄荷香菸在內的所有商品。

菸草業巨頭雷諾茲公司(R.J. Reynolds)在投票後第二天即提起聯邦訴訟，但下級法院拒絕在訴訟進行期間擱置法律。

薄荷菸約占加州菸市場三分之一，因此菸草業者企圖透過最高法院干預，以阻止流失美國最大國內市場的龐大商機；業者主張禁止調味產品的權力屬於聯邦食品暨藥物管理局，但加州政府回應，聯邦法律允許州和地方政府自行決定其管轄範圍內可銷售哪些菸草產品，指控菸草業者是在花費「數千萬元」但仍在公投失敗後，才訴諸最高法院。

加州將成為繼麻薩諸塞州之後，全國第二個禁止銷售所有調味菸草產品的州。包括洛杉磯和聖地牙哥在內的許多城市已經各自頒布禁令，甚至取締調味電子菸產品。

零售商 向任何21歲以下人士出售菸草已屬違法，但該禁令的倡導者表示，調味香菸和電子菸對青少年來說仍然太容易取得，該禁令並未將擁有此類產品認定違法，但銷售此類產品的零售商可能會被處以最高250元的罰款。除了薄荷醇和其他調味香菸外，該禁令還禁止銷售用於電子菸、罐式系統和咀嚼用的調味菸草，但水菸袋、一些雪茄等除外。