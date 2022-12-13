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FBI：去年仇恨犯罪減少或低估 三分之一執法機構未提報

編譯周芳苑／綜合12日電

聯邦調查局(FBI)12 日公布的統計顯示，2021年全美仇恨犯罪事件由前一年的20年高點明顯下降，但FBI坦承，全美執法機構多達三分之一以上未提報資料；民間機構調查而得的仇恨犯罪則有增無減。

根據FBI數據，2021年全美共提報逾7200起仇恨犯罪，比一年前減少約1000起；其中60%以上提報的個案與種族、血統相關，約六分之一被歸類為性取向偏見犯罪、七分之一是宗教偏見犯罪。

全美近1萬9000個執法機構中，2021年向FBI提報告仇恨犯罪數據的不到1萬2000件，2020年有超過1萬5000個機構提報；主要是因為2021年實施新的數據提報系統。全國最大的兩個城市─紐約和洛杉磯的警察部門都未提報。

司法部表示，新系統旨在為FBI提供更精確數據，但某些州和主要執法部門尚未轉換系統。

一些反歧視的組織警告，這些數據並未反映美國仇恨犯罪的全部情況。

追蹤警方數據的外部團體發現2021年仇恨犯罪不減反升，延續了最近趨勢。聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(The Center for the Study of Hate and Extremism)今年度報告稱，針對全美18州和華盛頓特區所進行的調查顯示，與2020年相較，2021年仇恨犯罪增加21%，達8896起，超過聯邦調查局所公布的全國數字。

仇恨犯罪 FBI 警察

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