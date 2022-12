FBI：去年仇恨犯罪減少或低估 三分之一執法機構未提報

聯邦調查局(FBI )12 日公布的統計顯示,2021年全美仇恨犯罪 事件由前一年的20年高點明顯下降,但FBI坦承,全美執法機構多達三分之一以上未提報資料;民間機構調查而得的仇恨犯罪則有增無減。

根據FBI數據,2021年全美共提報逾7200起仇恨犯罪,比一年前減少約1000起;其中60%以上提報的個案與種族、血統相關,約六分之一被歸類為性取向偏見犯罪、七分之一是宗教偏見犯罪。

全美近1萬9000個執法機構中,2021年向FBI提報告仇恨犯罪數據的不到1萬2000件,2020年有超過1萬5000個機構提報;主要是因為2021年實施新的數據提報系統。全國最大的兩個城市─紐約和洛杉磯的警察 部門都未提報。

司法部表示,新系統旨在為FBI提供更精確數據,但某些州和主要執法部門尚未轉換系統。

一些反歧視的組織警告,這些數據並未反映美國仇恨犯罪的全部情況。

追蹤警方數據的外部團體發現2021年仇恨犯罪不減反升,延續了最近趨勢。聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(The Center for the Study of Hate and Extremism)今年度報告稱,針對全美18州和華盛頓特區所進行的調查顯示,與2020年相較,2021年仇恨犯罪增加21%,達8896起,超過聯邦調查局所公布的全國數字。