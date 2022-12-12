高科技減少食物浪費 用熱力學原理 保持薯條酥脆

美國每年有大量食物未賣出或未食用而造成浪費，圖為加州高中生回收食物類垃圾。(路透)

餐廳、雜貨店、農民和食品公司逐漸借助科學解決食物浪費的問題，美聯社報導，部分企業正以化學包裝或果皮噴劑延緩水果成熟，或研發數位感測器，判斷肉類是否孳生細菌，另有黏在食物盒上方的除濕劑，利用熱力學的原理保持薯條酥脆。

專家表示，人們對食物浪費及相關財務耗損的意識漸長，認清食物浪費不僅浪費食物、金錢，也影響環境，畢竟丟棄的食材大多淪落掩埋場。

聚焦食物浪費議題的非營利組織ReFed表示，應付美國食物浪費的新創公司2021年募資48億元，比2020年增加30%。

在該領域打滾30年的戴維斯加大「收成後科技中心」(Postharvest Technology Center)主任伊莉莎白‧密裘姆(Elizabeth Mitchum)表示，「食物浪費突然吸引大量投資人的興趣，許多老字號企業也開始從這個角度切入。」

ReFed表示，2019年，全美2億2900萬噸食物中約有35%的食物沒賣出去或沒被吃掉，價值約4180億元。

環境保護署表示，被浪費掉的食物大多進入垃圾掩埋場，而腐敗的食物會釋放溫室氣體甲烷。

ReFed預估，若使用高科技包裝材料，每年可能節省約50萬噸食物。

瑞典企業Innoscentia研製的感測器可透過包裝判斷肉品中的微生物數量，美國與比利時的Ryp Labs則研發果品貼紙，它可釋出噴劑延緩成熟。

加州 航太工程師柏根(Bill Birgen)2020年創辦SavrPak，其研發的植物性防潮乾燥劑獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，可放進食物盒中以吸附盒裝食物的凝結水分，更保溫及酥脆。

田納西州 連鎖炸雞店Hattie B原本對SavrPak的乾燥劑抱持懷疑態度，但實際測試並進行濕度檢測 後證實有效，並已將SavrPak乾燥劑納入Hattie B的常規包裝。

Hattie B副總裁莫里斯(Brian Morris)表示，每一個SavrPak乾燥劑的成本不到1元，卻能提供顧客更棒的餐點。

莫里斯說，「炸雞離開店裡，我們就有點失去控制力，我們不希望顧客的美味體驗敗興。」

然而，成本仍是部分企業與消費者的障礙，全美最大雜貨店克羅格(Kroger)今年終止與生技公司Apeel Sciences加州分公司Goleta合作，因為克羅格分析顯示消費者不願付較高的價格購買有Apeel「保鮮衣」的水果，那種保鮮衣是一種可食用的塗層噴霧，可隔絕氧氣並延長產品保鮮期。